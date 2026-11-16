Hugo Lloris (ex-OL) a passé le cap des mille matchs en pro

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Toujours en activité à bientôt 40 ans, Hugo Lloris a passé un cap symbolique ces dernières semaines. L’ancien gardien de l’OL a participé à plus de mille matchs chez les professionnels, devenant le premier Français à franchir ce cap.

Depuis deux saisons, il profite du climat californien pour ses derniers pas comme footballeur professionnel. À bientôt 40 ans, Hugo Lloris a d’ailleurs fait durer le plaisir un peu plus longtemps, puisqu’il avait décidé de rempiler pour une saison supplémentaire (et une en option) avec le Los Angeles FC en décembre dernier. Une longévité qui s’inscrit désormais dans les statistiques. En effet, le portier français vient de passer la barre symbolique des mille matchs joués en professionnel.

Cinquième gardien le plus capé à l’OL

Il en est dorénavant à 1001 avec le match disputé contre Minnesota, mais comme un symbole, c’est lors du derby de Los Angeles contre le Galaxy qu’il a franchi le cap. Aux 145 sélections avec les Bleus, couronnées notamment par une Coupe du monde gagnée en 2018, Hugo Lloris a disputé 78 matchs avec l’OGC Nice, son club formateur. Passé par l’OL entre 2008 et 2012, le gardien y a joué à 202 reprises avant de s’inscrire dans la durée à Tottenham avec 447 rencontres au compteur. À Los Angeles depuis janvier 2024, Hugo Lloris en est à 129 matchs et ce total va continuer à grimper.