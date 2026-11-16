OL : quatre internationaux lyonnais en piste ce lundi

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La trêve internationale se poursuit et touche bientôt à sa fin. Les joueurs convoqués avec leur sélection disputent leur dernier match avant de retrouver leur club respectif pour reprendre la saison. Concernant les Lyonnais, quatre sont sur le pont ce lundi.

Les jours passent et la trêve internationale se termine tranquillement pour les Lyonnais. Encore deux jours avant de mettre le cap sur Lyon pour débuter un nouveau chapitre avec Carlos Vicens. Mais pour l’heure, il reste encore un match à disputer, dont certains avec enjeux. Des qualifications à la prochaine CAN, à la Ligue des nations, en passant par les matchs amicaux, voici le programme détaillé joueur par joueur.

Toujours pas de repos prévu pour Zachary Athekame. Le latéral droit lyonnais est une nouvelle fois convoqué par sa sélection pour disputer une rencontre. Après avoir effectué une heure de jeu lors du match nul des Suisses face à la Slovénie, il a rendez-vous ce soir pour la dernière rencontre de la Ligue des nations. Ce sera contre l’Écosse.

Suisse – Écosse : à 20 h 45 (J6 Ligue des nations)

Julien Duranville (Belgique U21)

Buteur lors de la victoire des jeunes Belges face à l’Allemagne, Julien Duranville retrouve de la confiance grâce à la trêve internationale. Avant de mettre le cap sur Lyon, il reste un match amical à disputer. Ce sera face à l’Italie.

Italie – Belgique : à 18 h 15 (match amical)

Défaits lors de la première rencontre face à l’Eswatini (2-1), les jeunes Fennecs jouent déjà gros dans cette fin de trêve. Ils doivent absolument s’imposer pour pouvoir continuer de rêver de la prochaine CAN. Kaïl Boudache a donc un match avec un gros enjeu aujourd’hui.

Algérie – Eswatini : à 18 h 00 (qualification CAN U23)

Dominik Greif (Slovaquie)

Pour conclure, Dominik Greif a rendez-vous avec son pays pour disputer la dernière rencontre de Ligue des nations. Titulaire lors du premier match, il avait encaissé deux buts contre les îles Féroé. Ce lundi, la Slovaquie se déplace au Kazakhstan pour conclure son parcours.

Kazakhstan – Slovaquie : à 16 h 00 (J6 Ligue des nations)

