OL : Khalis Merah titulaire dans la victoire de la France U20

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Une seule rencontre internationale concernait les Lyonnais ce dimanche. Khalis Merah a participé à 73 minutes de la victoire des U20 français contre le Danemark.

Pendant que leurs coéquipiers profitaient d’un week-end de repos, eux avaient un dernier match à jouer. Ce dimanche, la France U20 de Noham Kamara et Khalis Merah affrontait le Danemark pour la seconde fois de la trêve. Et lors de cette deuxième manche, les hommes de Bernard Diomède ont pris leur revanche après leur défaite 1 à 0 jeudi.

Le défenseur est resté sur le banc, lui qui avait joué l’ensemble de la rencontre précédente. À l’inverse de Khalis Merah, qui était préservé en milieu de semaine. Il était titulaire dans l’entrejeu avec le numéro 10 ce 15 novembre. Sa sixième cape dans cette catégorie. Le Gone a disputé les 73 premières minutes, avant de céder sa place.

Prêté à Lausanne, Molebe buteur pour relancer la Fance

Les Bleuets gagnaient 2 à 1 à sa sortie. Menés rapidement 1 à 0 (11e), ils ont réagi par l’intermédiaire d’Enzo Molebe à la 54e, puis avec la belle frappe pleine lucarne d’Idrissa Sabaly pour passer devant (68e). Les Danois ne s’avouaient pas vaincus, et égalisaient à la 78e. Dans la foulée, ils écopéaient d’un carton rouge. Une aubaine pour la France, qui marquait une troisième fois par Bryan Song (3-2, 86e).

Un premier succès pour ce groupe 2007 cette saison, après quatre revers de rang. Quant à Noham Kamara et Khalis Merah, ce seront les premiers internationaux à rejoindre Décines pour faire connaissance avec Carlos Vicens.