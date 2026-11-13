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Malgré la trêve internationale, votre émission Tant qu’il y aura des Gones sera bien au rendez-vous lundi. À partir de 19h, l’équipe de TKYDG accueillera Christian Bassila, directeur de l’académie de l’OL.

La formation lyonnaise sera au cœur du prochain rendez-vous de Tant qu’il y aura des Gones. En poste depuis janvier 2026 à la direction de l’académie de l’OL, Christian Bassila retrouvera un environnement qu’il connaît particulièrement bien. Formé au club, l’ancien milieu de terrain a disputé 59 rencontres entre 1996 et 1999. Dans sa reconversion professionnelle, il avait notamment occupé le poste de directeur de l’Institut national du football à Clairefontaine avant de rejoindre l’OL en janvier 2026 comme directeur de l’académie.

L’académie au cœur de la discussion

Depuis plusieurs semaines, les résultats des équipes de jeunes interrogent. Le week-end du 18 octobre avait été particulièrement délicat avec 6 défaites en 7 matchs pour les formations de l’académie. Depuis, les dernières sorties montrent une certaine fragilité avec une alternance de victoires et de revers. Le week-end dernier, seule la réserve s’est imposée. Les U19 ont concédé le nul et les U17 se sont inclinés.

Cette mauvaise dynamique pose forcément des questions sur l’état actuel du centre de formation. Christian Bassila avait affiché sa volonté de redonner une identité lyonnaise à la formation et de privilégier le développement des joueurs dans leur catégorie d’âge. Mais les résultats sportifs ne suivent pas encore les ambitions affichées. Ce sera un sujet qui sera au centre des débats ce lundi soir. Rendez-vous sur YouTube et Twitch.