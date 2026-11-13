OL : Nartey, Athekame, Greif... Quels Lyonnais jouent ce vendredi ?

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La trêve internationale se poursuit pour les joueurs de l’Olympique lyonnais. Après les premiers rendez-vous de la semaine, cinq autres Lyonnais vont retrouver les terrains ce vendredi. Noah Nartey, Zachary Athekame, Dominik Greif, Julien Duranville et Nicolás Tagliafico sont concernés.

Les internationaux lyonnais continuent leur rassemblement avec sélection respective. Après Kaïl Boudache, Noham Kamara, Khalis Merah et Moussa Niakhaté, cinq autres Rhodaniens suivent ce vendredi et vont disputer leur premier match lors de cette trêve. Voici le programme détaillé joueur par joueur.

Arrivé à l’OL il y a presque un an, Noah Nartey poursuit son expérience internationale avec les Espoirs danois. Le milieu de terrain dispute un rendez-vous important face aux Pays-Bas dans le cadre des barrages qualificatifs pour l’Euro U21 2027. Il va pouvoir bénéficier de temps de jeu, lui qui reste souvent sur le banc en club.

Danemark – Pays-Bas : à 18 h 30 (qualifications Euro U21)

De son côté, Zachary Athekame retrouve la sélection suisse après le rassemblement de septembre, lorsqu’il a découvert l’équipe nationale. Le latéral va de nouveau enchaîner, lui qui ne repose pas vraiment depuis le début de la saison. Il rejoint ses coéquipiers en Slovénie pour la cinquième journée de la Ligue des Nations.

Slovénie – Suisse : à 20 h 45 (J5 Ligue des Nations)

Après s’être réconcilié avec sa sélection en septembre, Dominik Greif retrouve la Slovaquie pour ce rassemblement de novembre. Taulier de l’OL, le gardien retrouvera les Îles Féroé à domicile pour une nouvelle journée de Ligue des nations.

Slovaquie – Îles Féroé : à 20 h 45 (J5 Ligue des nations)

Julien Duranville (Belgique U21)

Loin des terrains au début de l’exercice, Julien Duranville a réussi à s’imposer dans la rotation. Grâce à ce retour, même si les prestations ne suivent pas toujours, il revient avec les jeunes Belges. Les Diablotins, déjà qualifiés pour l’Euro U21 2027, affrontent l’Allemagne dans un match amical.

Allemagne – Belgique : à 18 h 00 (match amical)

Après avoir été blessé, Nicolás Tagliafico a retrouvé les terrains avant la trêve internationale avec l’OL. Annoncé sur la fin avec l’Argentine, il est finalement présent avec l’Albiceleste pour ce rassemblement de novembre. Il a un premier rendez-vous amical dans la nuit de vendredi à samedi face à l’Uruguay.

Argentine – Uruguay : dans la nuit de vendredi à samedi à 00 h 00 (match amical)