Mercato : c’est terminé pour Pierre Sage (ex-OL) à Crystal Palace

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Après quatre mois à Crystal Palace, Pierre Sage est mis sur la touche. Il n’est officiellement plus l’entraîneur des Eagles.

Son cas ne faisait guère de doute, et il a officiellement été réglé ce jeudi. Crystal Palace a officialisé ce 12 novembre la fin de l’histoire avec Pierre Sage. Arrivé à l’intersaison après un exercice réussi chez les Sang et Or, l’entraîneur jurassien n’aura passé que quelques mois à Londres. Après 16 rencontres, et seulement 5 victoires, il a été débarqué du club anglais.

Crystal Palace est dernier de Premier League après 10 journées

Ses adjoints, Jamal Alioui, Damien Della Santa et Sandy Guichard, ont également fait leurs valises. Battus à 8 reprises, dont une fois par l’OL (3-2), l’ancien coach de l’Olympique lyonnais part après une défaite 3-1 à domicile contre Liverpool. Les Eagles sont surtout derniers de Premier League. Pour le remplacer, rien d’officiel, mais les rumeurs parlent de Thomas Frank.

Quant à Pierre Sage, il pourrait rapidement rebondir. Après l’éviction de Yannick Cahuzac du RC Lens, il serait le favori parmi les pistes envisagées pour reprendre les Nordistes. Il est en concurrence avec Didier Digard et Thiago Motta, dans un vaste jeu de chaises musicales sur les bancs européens.