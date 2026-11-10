Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Ancien adjoint de Pep Guardiola pendant quatre saisons à Manchester City, Carlos Vicens a beaucoup appris avec son compatriote. Dans le choix de miser ou non sur l’ancien coach de Braga, Michael Gerlinger a pris contact avec Guardiola.

Un choix qui était pour l’avenir et qui se retrouve finalement pour le présent. Face au départ surprise de Paulo Fonseca, l’OL a dû réagir en urgence. Et comme l’ont concédé Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, ils se sont finalement tournés vers une piste qu’ils comptaient peut-être activer en juin 2027 si Fonseca venait à ne pas prolonger. Avec quelques mois d’avance, Carlos Vicens a donc débarqué dans la capitale des Gaules et a lancé son aventure ce mardi avec une première prise de contact avec son groupe.

« Il m’a parlé de la mentalité de Carlos »

Le choix de miser sur l’entraîneur espagnol n’a donc pas été pris sur un coup de tête par la direction lyonnaise, qui avait ciblé le profil et la philosophie du technicien depuis quelque temps déjà. Mais, à l’image du recrutement d’un joueur, l’OL a mené sa petite enquête pour savoir si Carlos Vicens correspondait bien au projet. Et quoi de mieux que l’avis de Pep Guardiola pour se faire une idée.

L’ayant connu au Bayern Munich, Michael Gerlinger a donc passé un coup de fil au coach espagnol, qui n’a eu que des mots positifs pour son ancien adjoint à Manchester City. « Alors, si tu parles avec Pep, c’est un monologue (rires). Plus sérieusement, c’était positif dès le début. Il m’a un peu raconté comment ils ont travaillé ensemble. On a parlé des coups de pied arrêtés et de la mentalité de Carlos. Il a insisté sur le fait que Carlos était une très, très bonne personne et m’a conseillé d’avancer dans les discussions. » Reste maintenant à savoir si tout ce bien dit se retranscrira sur le terrain.