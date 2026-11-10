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Débarqué lundi, Carlos Vicens a connu sa première sortie médiatique ce mardi après-midi. Le nouvel entraîneur de l’OL assure que le discours tenu par Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger a porté ses fruits.

Ses premiers pas à l’OL

Dans les premières étapes, il faut apprendre à connaître tout le monde, que ce soit le staff ou les joueurs, et garder cette continuité dans le style et la philosophie qui est propre à l’OL actuellement. Mes premiers pas seront d’identifier ce que j’ai déjà fait lorsque j’ai analysé le club, les joueurs, et maintenant, de voir comment ça se passe en direct avec les joueurs qui sont ici, ceux qui vont revenir après la trêve, et bien sûr, garder notre esprit sur le premier match compétitif qui aura lieu la semaine prochaine face à Lille, et petit à petit, opérer la transition pour essayer de performer le mieux possible.

Son désir d’enchaîner après Braga

Dans la vie, et surtout dans le sport, tout peut changer très rapidement. Je n’étais pas fatigué, j’étais plein d’énergie, donc il n’y avait pas de raison de prendre du temps pour moi. J’ai eu des discussions avec Matthieu (Louis-Jean), il est important de connaître les gens avec qui on va travailler, savoir si on est sur la même longueur d’onde. Et ça a été le cas avec les dirigeants de l’OL. Ça a été crucial dans ma décision.

« La mentalité de gagnant de Guardiola m’a toujours impressionné »

Sa connaissance de la Ligue 1

La Ligue 1 est l’un des championnats les plus importants d’Europe, pas seulement pour les fans, mais aussi les coachs. La saison dernière, j’ai affronté Nice avec Braga. À Manchester City, on a recruté des joueurs de Ligue 1. Il y a des similitudes entre la Ligue 1 et la Premier League. C’est un marché qu’on regarde souvent en Angleterre. Bien sûr, jusqu’à ce que vous commenciez à travailler, il y a des choses que vous imaginez et dont vous n’avez pas conscience. Je ne suis pas expert de la Ligue 1. Il y a des membres dans le staff qui sont là pour m’aider à mieux connaître ce championnat. La semaine prochaine, notre premier challenge nous attend.

Sa relation avec Guardiola

J’ai travaillé quatre ans avec Pep et je n’ai pas pris une chose ou une autre. C’est un ensemble au quotidien, la routine. La chose qui a eu le plus d’impact pour moi, c’est sa mentalité. C’est quelqu’un qui n’arrête jamais de penser à toujours s’améliorer, à garder un haut niveau d’exigence. Je vais vraiment garder ce point-là. Par rapport à d’autres coachs, ce serait injuste de nommer tous les coachs qui ont eu une influence sur moi. Mais ce que je peux dire, c’est que j’aime le football offensif. J’aime que mon équipe presse haut, qui est une équipe qui a beaucoup de caractère et qui montre ce caractère sur le terrain. Bien sûr, on essaie de regarder ce qu’il se passe dans le football à l’heure actuelle. Mais en tant que coach, on ne peut pas passer son temps à juste regarder. Il faut passer à l’action.

Arriver avec un effectif réduit pendant la trêve

C’est un très gros défi dans les grands clubs avec les dates FIFA et ça l’est encore plus pour un nouveau coach. Ce sera au jour le jour. Voir ce qui est assimilé par les joueurs qui sont présents concernant mes principes. Ensuite, il faut prendre en compte le retour des joueurs. Voir dans quelles conditions physiques ils vont revenir. Combien de minutes ils ont joué lors des rencontres. Prendre en compte aussi les déplacements. Tout ça doit être rentré et pris en compte dans l’équation pour prendre les décisions au quotidien. Toujours, bien sûr, en gardant à l’esprit notre premier focus et notre premier challenge, qui sera face à Lille en championnat.