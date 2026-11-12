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Grâce à sa large victoire contre la Juventus (0-6) mercredi, OL Lyonnes a validé son billet pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions féminine. Les joueuses de Jonatan Giráldez poursuivent leur excellent parcours européen.

OL Lyonnes n’a absolument pas tremblé en Italie. Pour la quatrième journée de Ligue des champions, les Fenottes ont largement dominé la Juventus et confirmé leur excellente dynamique sur la scène européenne. Une prestation aboutie qui permet aux Lyonnaises de franchir un premier cap dans cette compétition. Avec trois victoires et un match nul en quatre rencontres, elles ont déjà assuré leur présence pour la suite de l’aventure.

Grâce à son succès 6-0, le club rhodanien a officiellement décroché sa qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe d’Europe. Son bilan lui permet également de prendre la tête de la phase de classement avant le choc Barcelone – Arsenal ce jeudi.

L’objectif des quarts de finale désormais

Les joueuses de Jonatan Giráldez affichent des statistiques impressionnantes avec 20 buts inscrits et aucun encaissé depuis le début de la campagne. Face aux Turinoises, Marie-Antoinette Katoto s’est notamment illustrée avec un doublé, portant son total à sept réalisations dans la compétition. Melchie Dumornay, Lily Yohannes, Korbin Shrader et Wendie Renard ont également participé au festival offensif.

Cette qualification permet à OL Lyonnes d’aborder la suite avec de nouveaux objectifs. Comme viser une place parmi les quatre meilleures formations, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale. Avec deux journées encore à disputer – à Arsenal et contre BK Häcken -, les Lyonnaises ont évidemment l’ambition de consolider ces premiers résultats pour s’éviter deux affiches de plus, et s’affirmer comme des prétendantes au titre.