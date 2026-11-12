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OL Lyonnes est bien représenté parmi les meilleures joueuses de Première Ligue. Jule Brand et Melchie Dumornay tenteront de décrocher cette distinction, aux côtés de Mariam Toloba, du FC Nantes.

Les deux Lyonnaises Jule Brand et Melchie Dumornay avaient déjà été retenues pour le trophée UNFP de meilleure joueuse du mois de septembre. Cette fois-ci, elles sont récompensées par leurs performances d’octobre, avec des statistiques offensives remarquées. Melchie Dumornay a inscrit quatre buts en quatre rencontres, tandis que Jule Brand a délivré trois passes décisives sur la même période.

Dumornay peut enchaîner après septembre

Lauréate du premier trophée de la saison avec 54 % des voix, devant sa coéquipière allemande (27 %), l’internationale haïtienne peut réaliser le doublé. Elle a continué sur sa lancée de septembre, avec quatre réalisations en autant de rencontres. Une nouvelle série de performances qui lui permet de prétendre à un deuxième trophée consécutif. Jule Brand espère, de son côté, obtenir cette fois les suffrages avoir terminé deuxième au mois de septembre. L’Allemande s’appuie sur son influence dans l’animation offensive lyonnaise. Jule Brand a délivré trois passes décisives en quatre matchs au cours du mois écoulé.

Les supporters peuvent désormais départager les trois joueuses sur le site des trophée UNFP. Les votes sont ouverts jusqu’au 15 novembre à 00 h 00.