OL : Pierre Sage, pas une option pour succéder à Paulo Fonseca

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Alors que l’Olympique lyonnais devait trouver un successeur à Paulo Fonseca, le nom de Pierre Sage est naturellement revenu au centre des débats, notamment chez les supporters. Néanmoins, Matthieu Louis-Jean a été assez catégorique à son sujet, expliquant que ça n’a jamais été une option.

Lors de la présentation de Carlos Vicens, le directeur sportif de l’OL a été interrogé sur la possibilité de faire revenir Pierre Sage au club. Sa réponse a été particulièrement claire. « Pierre est sous contrat. Donc non, ça n’a pas été vraiment une option. » La direction avait plutôt établi une liste de profils répondant à des critères précis, et Carlos Vicens faisait visiblement plus l’affaire que l’ancien entraîneur lyonnais. « Encore une fois, comme je l’ai dit, on a travaillé sur un listing de coach avec des critères et des principes bien spécifiques.Et Carlos rentrait parfaitement dans ces critères. » Pierre Sage qui fait presque l’unanimité chez les supporters a vite été écarté par la direction et ne reviendra pas à l’OL.

Pierre Sage bientôt de retour en Ligue 1 ?

Depuis la semaine dernière, la situation de Pierre Sage a bien évolué. Après son départ de Lens cet été, il avait rejoint Crystal Palace pour poursuivre sa carrière en Angleterre. Mais son aventure londonienne n’a pas pris la tournure espérée et son départ du club anglais a été annoncé. Son avenir pourrait de nouveau s’écrire au RC Lens. Après avoir limogé Yannick Cahuzac, le club ferait le forcing pour un retour de celui qui avait conduit les Sang et Or à la deuxième place du championnat et vainqueur de la première Coupe de France de leur histoire. Néanmoins, la dynamique serait plutôt négative, le natif de Lons-le-Saunier optant certainement pour une pause sur sa carrière d’entraîneur.

Avec D.H à Décines.