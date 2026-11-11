Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Débarqué lundi à l’OL, Carlos Vicens commence à apprendre à connaître son nouvel environnement. En cette période de trêve, l’entraîneur espagnol n’a pas souhaité bouleverser le plan initial prévu par l’ancien staff, avec trois jours de repos prévus en fin de semaine.

Débarqué lundi et ayant connu sa première séance mardi, Carlos Vicens commence petit à petit à prendre ses marques dans son nouvel environnement. Mais, comme il l’a avoué lui-même, les choses sérieuses commenceront la semaine prochaine avec le retour des internationaux et, donc, un groupe au complet. En attendant, il va « apprendre à connaître les joueurs présents » à Décines, tout en essayant de leur inculquer sa philosophie. Il n’aura que trois séances pour le faire puisque l’Espagnol a choisi de ne pas toucher au programme initial prévu par l’ancien staff.

Trois jours de repos

Après une séance mardi matin, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont enchaîner ce mercredi en fin de matinée et il en sera de même jeudi. Ils auront ensuite droit à trois jours de repos avant un retour au GOLTC prévu lundi matin. Ils s’entraîneront quotidiennement jusqu’au déplacement à Lille, prévu le samedi 21 novembre. Avec donc des retours au compte-gouttes des joueurs retenus en sélection pour cette trêve internationale.