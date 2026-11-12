Romy Fournier pour arbitrer OL Lyonnes – Saint-Malo

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Samedi à 18 heures, OL Lyonnes recevra l’US Saint-Malo pour la première fois de son histoire. C’est l’arbitre Romy Fournier qui sera aux commandes.

Promu en Première Ligue, l’US Saint-Malo tente de se maintenir dans l’élite. Après sept rencontres, il est avant-dernier, avec trois unités au compteur. Soit le même total que Lens, la lanterne rouge. Le premier non reléguable, Toulouse, a cinq points, mais a disputé un match en plus. Les Bretonnes auront fort à faire pour ne pas retomber en Seconde Ligue.

D’ailleurs on imagine que le voyage à Décines samedi n’est pas coché dans la feuille de route. Au vu des performances d’OL Lyonnes depuis septembre, on voit mal comment le score pourrait ne pas être assez lourd en faveur des joueuses de Jonatan Giráldez. Elles marquent en moyenne 6 buts par match (48 en 8 journées). La démonstration de mercredi sur la pelouse de la Juventus Turin (0-6) n’a pas diminué l’impression de facilité.

Au sifflet d’OL Lyonnes – Toulouse en octobre

Même si l’entraîneur espagnol fera probablement tourner, d’autant plus qu’un déplacement à Arsenal est prévu le jeudi suivant, les Malouines devraient souffrir au GOLTC. Pour diriger les débats, nous retrouverons Romy Fournier, arbitre désormais bien connue en D1. Elle a par exemple croisé la route des Rhodaniennes lors de la réception de Toulouse en octobre (5-0).

Avec elle, on aura ses assistantes Jennifer Maubacq et Clothilde Brassart. Aurélie Efe annoncera les changements et le temps additionnel. Pour gérer l’arbitrage vidéo, la FFF fait confiance à Alexandra Collin et à Mathieu Grosbost.