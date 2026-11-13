Malgré les bouleversements, l’OL garde les mêmes ambitions

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L’OL retrouve un peu de tranquillité après l’agitation des derniers jours. Malgré le changement d’entraîneur, les dirigeants conservent une ambition de podium.

Souvent, lorsqu’un club change son entraîneur, c’est que la dynamique n’est pas bonne. Pour l’OL, c’est un peu l’inverse, puisqu’il était 3e de Ligue 1 au moment du départ de Paulo Fonseca. Juste avant la trêve internationale, et de manière soudaine, l’Olympique lyonnais a revu ses plans, et a sans doute un peu devancé son intention estivale en appelant Carlos Vicens. Les dix derniers jours ont donc été assez agités du côté de Décines.

Désormais, et alors que le groupe encore à Lyon est au repos jusqu’à lundi, le calme revient petit à petit. On se projette sur la suite avec cette question : comment les Rhodaniens vont-ils ressortir de cette situation inédite ? Car la vie reprend son cours, et il faut encore et toujours gagner des matchs. « Comme j’ai pu le dire ce matin devant Carlos et ceux présents dans le vestiaire, cette saison est importante pour nous, a rappelé Matthieu Louis-Jean mardi. Nous avons des objectifs ambitieux et nous voulons mettre Carlos dans les meilleures conditions pour réussir. »

Atteindre le podium, vraiment dans les cordes de l’OL ?

Que serait un bon exercice pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers ? Chacun aura sa propre grille de lecture. Le directeur sportif, lui, évoque le podium. « Nous avons un effectif de qualité, des joueurs et un entraîneur qui en ont envie et une direction qui partage cette ambition. Nous voulons nous inscrire dans la continuité, et c’est précisément pour cette raison que Carlos est ici. Les objectifs restent les mêmes, a-t-il martelé. Michael (Gerlinger, le directeur général) a souvent expliqué que nous visions les places européennes, notamment parce que c’est ce que nous avons prévu dans notre budget. Mais, bien sûr, nous voulons toujours faire mieux que l’année dernière. Si nous pouvons terminer au-dessus de la quatrième place, ce serait positif pour nous. Nous travaillons chaque jour pour progresser, et c’est aussi ce qui a été demandé à Carlos. »

Le technicien espagnol sait ce qui l’attend. Actuellement, il récupère un OL 5e qui vient de chuter à Brest (2-0). Il a trois longueurs de retard sur le Paris FC (3e), et a vu revenir la meute du milieu de tableau. La pression sera grande lors du déplacement à Lille (21/11). Un choc d’entrée contre le deuxième du championnat. Pas évident pour démarrer, encore plus lorsqu’on connaît les difficultés de cette formation à l’extérieur.

« Un défi » pour Carlos Vicens, son groupe et les dirigeants

Lors de son intronisation, Carlos Vicens est resté sur la même ligne que ses supérieurs en parlant de la C1. « Notre ambition sera de terminer le plus haut possible au classement. Se qualifier pour la Ligue des champions serait idéal, tout comme ramener le club vers ses heures les plus glorieuses. Nous savons que ce sera difficile, mais nous allons bosser dur. Nous n’allons pas choisir nos compétitions. Nous voulons toutes les jouer à fond, a clamé l’ancien adjoint de Pep Guardiola. Lorsque la Coupe de France commencera, nous la prendrons très au sérieux pour aller le plus loin possible. En Ligue Europa, nous allons également essayer de terminer parmi les huit premiers afin de nous qualifier directement pour la phase suivante. »

Maintenant, il y a les paroles, et les actes. Sur le terrain, les Lyonnais seront scrutés et ne pourront pas afficher la même irrégularité dont ils font preuve depuis le lancement de la saison. Les blessures, notamment offensives, n’aident pas, mais il reste du matériel tout de même. « Je ne vais pas vous mentir, c’est évidemment un défi, a reconnu Matthieu Louis-Jean. C’en est un pour Carlos, pour nous et pour les joueurs. Mais nous sommes prêts à le relever. » Rendez-vous en mai 2027 pour voir si oui ou non c’est effectivement le cas.