OL Lyonnes attendu à la Beaujoire de Nantes en décembre

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OL Lyonnes se déplacera le samedi 12 décembre prochain pour affronter le FC Nantes. Ce sera une rencontre particulière puisque les joueuses rhodaniennes découvriront pour la première fois la Beaujoire.

Après avoir accueilli Montpellier au début du mois d’octobre (1-1), le FC Nantes a décidé de renouveler l’expérience de la Beaujoire pour une deuxième affiche de Première Ligue cette saison. Les Nantaises recevront ainsi OL Lyonnes en dehors de leur enceinte habituelle, Marcel Saupin, le samedi 12 décembre à 21 heures. C’est un duel qui devrait attirer du monde, face à l’équipe la plus titrée du football féminin français.

Un FC Nantes moins en forme que l’an passé

Cette rencontre marquera une première dans l’histoire d’OL Lyonnes. Les Nantaises accueilleront les Rhodaniennes dans le plus grand stade de la ville pour la première fois. C’est une confrontation de prestige pour les Ligériennes, qui auront l’occasion de se mesurer au club aux 19 titres de champion de France. Leaders de Première Ligue après huit journées, les coéquipières de Wendie Renard se présenteront avec le statut de favori.

Surtout que les joueuses de Pierre-Alain Picard ont de moins bons résultats que lors du précédent exercice. On se souvient qu’elles avaient atteint les demi-finales de D1, avant de s’incliner contre les Fenottes (8-0). Sur ce début de championnat, elles sont « seulement » sixièmes, à six points de Marseille, le quatrième.