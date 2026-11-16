Moussa Niakhaté (OL) titulaire une nouvelle fois avec le Sénégal

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Parmi les internationaux qui disputent une rencontre ce lundi, Moussa Niakhaté sera titulaire avec le Sénégal. Il dispute le match retour la quatrième journée de la phase de qualification à la prochaine CAN. Ce sera face au Soudan.

Depuis quelques semaines, il fait face à beaucoup de pépins physiques avec l’Olympique lyonnais, l’empêchant d’enchaîner les rencontres. Néanmoins, cela ne lui empêche certainement pas de rejoindre sa sélection où il fait désormais partie des patrons. Une nouvelle fois, Moussa Niakhaté est aligné d’entrée par le sélectionneur Patrick Vieira. Capitaine lors du rassemblement précédent, en l’absence de Kalidou Koulibaly, il a changé de statut et dispute toutes les minutes possibles avec son pays.

Des points à aller chercher face au Soudan

Après deux victoires et un match nul, le Sénégal compte sept points et trois d’avance sur son premier poursuivant. Pour rappel, ce sont les deux premiers du groupe qui voyageront à la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Si les Lions de la Téranga s’imposent et que le Mozambique bat l’Éthiopie simultanément, alors ils seront directement qualifiés. Pour le Lyonnais, ce sera un souci en moins avant de retrouver Lyon et d’entamer un nouveau chapitre, sous la supervision du nouvel entraîneur Carlos Vicens.