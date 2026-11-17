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Plus d’une semaine après les incidents qui ont éclaté à Grenoble après un match, Christian Bassila a réaffirmé son soutien à l’équipe U17 de l’OL. Tout en rappelant que ce genre de scènes n’a rien à faire sur ou autour d’un terrain de foot.

« Ça ne reste que du foot ». Et pourtant, parfois, tout dégénère et rend l’image de ce sport populaire encore un peu plus exécrable. Il y a dix jours, les U17 de l’OL ont eu la mauvaise surprise de voir éclater une bagarre générale après le match face à leurs homologues du GF38. Suite à des insultes durant toute la rencontre d’individus de l’autre côté de la rambarde, un joueur lyonnais avait demandé des explications et tout cela a viré au vinaigre.

Entre attroupement, coups, menace de mort et même pistolet brandi, tout y est passé à Grenoble. Si le club grenoblois a condamné ces agissements de personnes extérieures au club et a choisi de porter plainte, l’épisode a logiquement laissé des séquelles du côté de l’OL.

Bassila : « On ne se rend pas compte de ce qu’est se faire tenir en joue »

Présent sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones » lundi, Christian Bassila a réaffirmé son soutien à ses équipes. « Je veux saluer le staff qui a été exemplaire… Il y avait Florent Balmont, il y avait Pierre Chavrondier, il y avait tous les dirigeants qui ont fait un superbe travail. Mais je crois qu’on se rend pas compte de ce qu’est se faire tenir en joue, de se faire menacer de mort. Là, ce n’était pas des mots et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ce qui m’embête un petit peu, ce n’est pas qu’on a banalisé cet événement, mais ç’a été très dur, ç’a été très marqué. Même moi, ça m’a retourné un peu le ventre parce qu’à la fin, on se dit ‘à quoi bon ?’. Ça ne reste que du foot. »

En plus d’apporter une aide psychologique, l’OL a annoncé son intention de porter ces agissements devant la justice, tout en interpellant la FFF sur les conditions d’accueil.