Mercato : Benzia (ex-OL) continue son tour du monde des clubs

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Après être passé par la Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite, Yassine Benzia va connaitre un nouveau pays. L’ancien attaquant de l’OL s’est engagé en Thaïlande avec le Buriram United.

Yassine Benzia continue de voyager et signe encore dans un nouveau club. Le milieu de terrain de 32 ans, ancien joueur de l’Olympique lyonnais, vient de rejoindre le club de Buriram United, en Thaïlande. Après avoir connu la France, la Turquie, la Grèce, l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite, le voici désormais en Asie. Il rejoint une formation qui est cinquième de Thai League et engagée en Ligue des champions asiatique.

Un neuvième club dans sa carrière

Formé à l’OL, Yassine Benzia a ensuite poursuivi son parcours au sein de l’équipe professionnelle avant de rejoindre le LOSC. Avec la tunique lyonnaise, il a marqué six buts. Après 93 matchs à Lille, il décide de commencer son tour du monde des pays. Il aura découvert la Turquie où il a joué pour Fenerbahçe et Hatayspor. Ensuite, la Grèce avec une saison réalisée à l’Olympiakos. Enfin, il a rejoint l’Azerbaïdjan en signant à Qarabag avant de se rendre en Arabie saoudite, à Al-Fayha. Sans contrat depuis juin dernier, il a donc ajouté la Thaïlande à son palmarès.