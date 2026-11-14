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Limogé de son poste à Crystal Palace, Pierre Sage se dirigeait vers un retour à Lens. Finalement, le club nordiste a misé sur Didier Digard.

Il n’y aura pas de retrouvailles entre le public du Parc OL et Pierre Sage dans les mois à venir. En tout cas, ce n’est pas à l’ordre du jour. Après que certains supporters aient espéré en vain que l’OL mise sur son ancien coach pour prendre la suite de Paulo Fonseca, le technicien français se rapprochait doucement mais sûrement d’un retour à Lens, suite à son limogeage de Crystal Palace.

Digard, la surprise du chef

Il était la priorité du président Joseph Oughourlian et tout portait à croire que Sage retrouverait le nord de la France, six mois après l’avoir quitté. Il n’en sera finalement rien puisque le club lensois a créé la surprise vendredi soir. Dans un communiqué, le RC Lens a annoncé que Didier Digard sera le successeur de Yannick Cahuzac sur le banc nordiste. Et donc pas de retour en Ligue 1 pour le moment pour Pierre Sage.