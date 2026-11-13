OL : Pavel Šulc a passé le stade de l’opération

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Après sa blessure au ménisque, Pavel Šulc a été opéré en Tchéquie. Le plus dur commence maintenant pour l’attaquant.

Place à la récupération, puis à la réathlétisation maintenant pour Pavel Šulc. Nous ne reverrons pas de sitôt le joueur de 25 ans sur un terrain, mais il a franchi une nouvelle étape dans son processus de guérison. Il a été opéré ces dernières heures par le docteur Petr Zeman, spécialiste de la médecine du sport et chirurgien à l’hôpital de Plzeň.

A priori, le Lyonnais était entre de bonnes mains en Tchéquie avec le médecin du club du FC Viktoria Plzeň depuis 2006, qui travaille aussi en lien avec l’équipe nationale. Rappelons que l’attaquant de l’OL souffrait d’une lésion du ménisque du genou droit. Voilà trois semaines, en octobre, l’actuel 5e de Ligue 1 avait annoncé qu’il se passerait de ses services pendant quatre mois.

De retour fin février ou début mars ?

Avec cette opération, Pavel Šulc devrait être libéré de ses douleurs, lui qui a régulièrement évoqué ce souci physique qu’il traînait depuis un long moment. Place désormais au repos, aux côtés de son chat et de sa compagne, notamment avant qu’on ne le retrouve en début d’année 2027. Potentiellement fin février – début mars. D’ici là, il lui faudra reprendre petit à petit son activité.