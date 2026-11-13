Ligue des champions : OL Lyonnes prend la tête du classement

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Suite au match nul entre le FC Barcelone et Arsenal jeudi, OL Lyonnes passe en tête de la Ligue des champions. Il reste deux rencontres à disputer.

OL Lyonnes a maintenant son destin entre ses mains. S’il remporte ses deux affiches de Ligue des champions restantes, il achèvera la phase de classement en première position. À condition néanmoins de conserver son avance à la différence de buts (+20 contre +17) sur le FC Barcelone. Car les Catalanes, elles aussi très en forme, n’ont pas réussi à battre Arsenal jeudi (1-1).

OL Lyonnes à Arsenal, le Barça au Bayern Munich

De fait, Lyonnaises et Barcelonaises comptent dix points en quatre journées. Elles dominent la compétition, et peuvent espérer, comme en 2025-2026, finir aux deux premiers rangs. Mais attention, les joueuses de Jonatan Giráldez auront un déplacement délicat à gérer jeudi prochain. À 21 heures, elles défiront Arsenal, actuellement quatrième. En cas de succès, les Rhodaniennes seraient quasiment assurées de finir dans le top 2.

Ensuite, elles accueilleront le BK Häcken le 16 décembre en conclusion de cette première partie de tournoi. Tout devrait donc se jouer à Londres dans une semaine pour les coéquipières de Wendie Renard. Pendant ce temps, le Barça affrontera le Servette FC et ira au Bayern Munich (troisième). Un choc chacun pour les favoris de la Coupe d’Europe.