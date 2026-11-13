Pourquoi l’OL obtient-il si peu de penalties cette saison ?

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Après dix journées de Ligue 1, l’OL n’a toujours pas obtenu le moindre penalty. Toutes compétitions confondues, les Lyonnais n’en ont bénéficié qu’une seule fois, face au Sparta Prague. C’est un bilan assez intriguant qui révèle aussi certaines difficultés offensives des Lyonnais.

Pour retrouver la trace d’un penalty obtenu par l’OL, il faut remonter au 4 août dernier. Lors du troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague, les Lyonnais avaient obtenu une occasion de prendre l’avantage. Mais Corentin Tolisso avait envoyé sa tentative au-dessus de la cage adverse. Depuis, plus rien. En dix journées de championnat, le club rhodanien n’a toujours pas bénéficié d’un penalty. C’est un total également affiché par Monaco, seule autre équipe de Ligue 1 dans cette situation.

Un manque de situations dans les surfaces adverses

Au-delà du simple chiffre, cette statistique interroge sur la capacité des Rhodaniens à mettre leurs adversaires en difficulté dans leur surface. Obtenir ces fautes nécessite notamment de multiplier les actions dangereuses, de provoquer les défenseurs et de les pousser à commettre une erreur. Même si l’OL arrive à trouver la faille en marquant des buts, il ne parvient pas toujours à installer suffisamment de pression pour provoquer ce type de situation.

Cette difficulté offensive se retrouve dans la capacité des attaquants à faire la différence dans les derniers mètres. Sans parvenir à multiplier les incursions et les duels dans la surface adverse, les occasions de provoquer une faute se font naturellement plus rares.

Plusieurs situations litigieuses qui n’ont pas tourné en faveur de l’OL

Toutefois, le bilan lyonnais ne s’explique pas uniquement sur son animation offensive. Certaines décisions arbitrales ont également alimenté les regrets du camp rhodanien. Face à Auxerre (3-1), Loïs Openda avait notamment été accroché dans la surface de réparation. Une situation qui n’avait finalement pas débouché sur un penalty. Même chose sur le corner de fin de match face au Paris FC (0-0). Felix Bacher dévie le ballon de la tête qui est arrêté par un défenseur du bras. Une action qui n’a pas été revisionnée. Ces dernières semaines, d’autres actions n’ont pas tourné en faveur des coéquipiers de Dominik Greif.

Contre Angers, Zachary Athekame avait obtenu le fameux coup de sifflet, avant que celui-ci ne soit annulé assez justement après consultation de la VAR. Même scénario à Brest. Kaïl Boudache s’effondre dans la surface brestoise. Après visionnage, Jérémy Stinat avait finalement annulé logiquement sa décision et sanctionné l’attaquant lyonnais pour simulation.

En Ligue Europa, les Lyonnais peuvent également regretter la situation de Corentin Tolisso face à la Real Sociedad. Le capitaine a subi un contact dans la surface adverse, mais l’arbitre et l’assistance vidéo n’avaient pas désigné le point de penalty. L’OL affiche donc un bilan maigre dans cet exercice. C’est une statistique qui souligne aussi le travail offensif qu’il reste à accomplir pour peser davantage dans la surface adverse.