L’OL revoit son partenariat avec la République du Congo

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Vous ne le voyez plus apparaître au dos du maillot de l’Olympique lyonnais. Aujourd’hui, l’OL est en discussion pour repenser le contrat avec la République du Congo.

Dans son bilan du produit des activités pour le premier semestre 2026-2027, l’OL annonce une hausse des recettes de 3%. De 70,8 millions d’euros à la même période en 2025-2026, il est passé à 72,7 M€. Une augmentation des revenus plutôt bienvenue, en majoritairement le fruit d’une progression des droits TV. Car à l’inverse, les autres domaines comme le commercial ne sont pas à la fête.

La branche des partenariats-publicité, par exemple, est en baisse de 20% (-1,6 M€). Au-delà du changement de méthode dans la comptabilité de la billetterie, qui comprend maintenant les gains liés à l’hospitalité et justifie une diminution de 500 000 euros, la perte provient de deux axes : des créances non recouvrées, et une modification du « périmètre en discussion d’un contrat important », ajoute l’Olympique lyonnais.

Le courtier XTB a pris la place

Il est ici question de la collaboration avec la République du Congo démarrée en 2025 (elle est aussi valable pour OL Lyonnes) et prévue jusqu’en 2029. Suite à cet accord, les deux formations avaient au dos de leur maillot l’inscription « Destination Congo Brazzaville ». Mais cette dernière n’était plus visible depuis le début de la saison.

Et pour cause, puisqu’il est donc a priori question de revoir les tenants et les aboutissants de la coopération. En attendant, c’est le courtier XTB qui a pris sa place en devenant un « partenaire majeur » en août 2026.