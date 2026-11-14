OL : trois Lyonnais sur le pont ce samedi

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Les jours passent et la trêve continue pour les internationaux. Ce samedi 14 novembre, Keito Nakamura, Felix Bacher et Mads Bidstrup débutent leur parcours avec leur sélection respective pour disputer une première rencontre.

La trêve internationale entre déjà dans les derniers jours. Ce samedi, trois nouveaux internationaux lyonnais sont en piste avec leur sélection. Entre matchs amicaux et dernières journées de Ligue des nations, voici le programme détaillé joueur par joueur.

Taulier de l’équipe japonaise, Keito Nakamura a bien évidemment rejoint son pays pour le rassemblement du mois de novembre. Les Samurais Bleus ont droit à une affiche prestigieuse puisqu’ils défient le Brésil.

Japon – Brésil : à 11h15 (match amical)

Après avoir découvert la sélection lors de la dernière pause internationale, Felix Bacher poursuit son aventure avec l’équipe nationale autrichienne. Le défenseur et ses coéquipiers accueillent l’Irlande du Nord à Linz pour la cinquième journée de Ligue des nations.

Autriche – Irlande du Nord : à 20h45 (J5 Ligue des nations)

À l’instar de Felix Bacher, Mads Bidstrup retrouve également la sélection danoise pour la suite et la fin de la compétition européenne. Les Danois se déplacent au Portugal pour un rendez-vous très important dans cette phase de groupes.

Portugal – Danemark : à 20h45 (J5 Ligue des nations)