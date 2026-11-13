OL Lyonnes : Tarciane retenue avec le Brésil pour deux amicaux

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Tarciane figure dans la liste des 26 joueuses convoquées par Arthur Elias avec le Brésil. La défenseure d’OL Lyonnes participera aux deux matchs amicaux face au Japon, prévus les 29 novembre et 5 décembre prochains.

Pour cette dernière fenêtre internationale de l’année 2026, la sélection brésilienne se rendra sur les terres japonaises. Ces deux rencontres vont permettre au sélectionneur Arthur Elias de poursuivre la préparation de son groupe en vue de la Coupe du monde 2027, organisée au Brésil. Une compétition particulièrement importante pour la Seleçao. Dans sa liste, il compte sur 26 joueuses, dont la défenseure d’OL Lyonnes, Tarciane.

Deux rendez-vous amicaux pour Tarciane

Le premier affrontement entre les deux équipes aura lieu le dimanche 29 novembre. Le coup d’envoi sera donné à 13h55, heure japonaise, soit 5h55 en France. Les deux pays se retrouveront ensuite le samedi 5 décembre. Cette rencontre débutera à 15 heures au Japon, soit 7 heures du matin dans l’Hexagone. Cela fait deux occasions pour la défenseure d’OL Lyonnes de briller avec sa sélection avant de se tourner vers la suite de la saison en club. Pour les plus vaillants des supporters des Rhodaniennes, il faudra mettre le réveil très tôt pour pouvoir suivre les deux rendez-vous de Tarciane avec le Brésil, face au Japon.