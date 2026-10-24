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Tarciane lors de Strasbourg - OL Lyonnes
Tarciane lors de Strasbourg – OL Lyonnes (RCSA_féminines)

OL Lyonnes - OM : Tarciane de retour dans le groupe

  • par David Hernandez

    • Ce samedi (21h), OL Lyonnes reçoit Marseille pour la sixième journée de Première Ligue. Pour ce rendez-vous, Jonatan Giráldez doit composer avec les absences de Weir, Nelhage et Lawrence. Le forfait de la Canadienne permet à Tarciane de réintégrer le groupe.

    Le six sur six ce samedi soir ? C'est la mission des joueuses d'OL Lyonnes face à Marseille. Malgré les évènements qui risquent de se tenir à Lyon ce samedi, le match de Première Ligue a été maintenu au Parc OL avec des mesures nécessaires pour accueillir le public lyonnais. Pour ce rendez-vous, Jonatan Giráldez ne peut pas compter sur un groupe au complet. Néanmoins, les absences sont limitées dans le groupe rhodanien avec de petits pépins comme indiqué dans la journée. En plus de Johanna Kaneryd, blessée de longue date, Caroline Weir (cuisse), Elma Juntilla Nelhage et Ashley Lawrence (malade) manqueront à l'appel face aux Marseillaises.

    Les jeunes en salle d'attente

    L'absence de la Canadienne est le seul changement par rapport au groupe qui s'est rendu au Parc des Princes il y a une semaine. Cela entraîne donc un ajout de la part de Jonatan Giráldez. Il se nomme Tarciane. La Brésilienne avait été préservée par le coach espagnol après un long voyage et un retour tardif de sélection pour faire le déplacement à Paris. Après avoir participé normalement à la semaine d'entrainement, elle fait donc son retour dans le groupe.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Endler / Grohs - Renard / Bacha / Sangare / Engen / Tarciane - Shrader / Swierot / Yohannes / Benyahia / Egurrola / Dumornay - Brand / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph

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