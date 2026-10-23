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Les supporters des Bad Gones lors d'OL - Sparta Prague
Les supporters des Bad Gones lors d’OL – Sparta Prague (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Vol, racket... Les Bad Gones expliquent leur demi-tour avant Hoffenheim - OL

  • par Enzo Catolino

    • Au lendemain de la défaite de l'OL à Hoffenheim (3-0), le Kop Virage Nord a publié un communiqué pour revenir sur le déplacement de ses supporters. Selon le groupe, deux bus transportant environ 130 personnes ont fait demi-tour après un contrôle de la police allemande à la frontière.

    Le déplacement européen de l'Olympique lyonnais a été marqué par l'absence d'une partie de ses supporters dans le parcage visiteurs. Dans un communiqué publié ce vendredi 23 octobre, les Bad Gones sont revenus sur les circonstances qui les ont conduits à renoncer à rejoindre Hoffenheim.

    Le groupe affirme que deux bus, avec environ 130 supporters à bord, ont été contrôlés par la police allemande à la frontière. Selon son récit, les vérifications d’identité et les fouilles ont entraîné une attente jugée trop longue. Ils ont renoncé à poursuivre le trajet et à arriver au stade dans des conditions permettant d’assister à la rencontre.

    Les Bad Gones contestent les conditions du contrôle

    Dans leur communiqué, les supporters indiquent que près de 80 policiers auraient été mobilisés lors de l'opération. Ils évoquent les contrôles d'identité, des fouilles et la saisie de plusieurs objets. Le groupe estime que le dispositif était disproportionné au regard du déplacement de supporters et s’interroge sur les raisons de ce contrôle. Les Bad Gones indiquent avoir quitté les lieux vers 20 h 40. Ils ont considéré qu’il était alors inutile de poursuivre la route pour rejoindre le stade

    L'OL demande des explications aux autorités

    De son côté, l'Olympique lyonnais a également réagi ce vendredi. Le club déplore la situation vécue par plusieurs de ses supporters. Il indique avoir préparé la rencontre avec les autorités locales allemandes. L’OL a notamment souligné que le match avait été considéré comme présentant un faible risque par les parties prenantes. Le club demande à l'UEFA et aux autorités fédérales allemandes de faire la lumière sur les événements. Il a aussi annoncé vouloir accompagner les supporters concernés pour leur permettre de faire valoir leurs droits.

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