OL : une défaite historique en Coupe d’Europe

La lourde défaite contre Hoffenheim (3-0) restera comme un résultat marquant dans l'histoire européenne récente de l'Olympique lyonnais. Selon Opta, le club rhodanien n'avait plus concédé une défaite aussi lourde en phases de groupes ou de ligue d'une Coupe d'Europe depuis 2011.

L'Olympique lyonnais a retrouvé une référence négative vieille de 15 ans. En s'inclinant de trois buts en Allemagne, l'OL a subi sa plus lourde défaite en phases de groupe ou de ligue depuis 2011. C'était une statistique qui replace malheureusement ce revers dans une perspective historique, au-delà de la campagne européenne actuelle.

Le Real Madrid comme dernier précédent

Le 18 octobre 2011, l'OL s'était incliné 4-0 sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions. À cette époque, les Lyonnais évoluaient dans le groupe D, aux côtés des Espagnols, du Dinamo Zagreb et de l'Ajax Amsterdam. Face à l'équipe madrilène, ils avaient subi une lourde défaite lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Depuis cette rencontre, l'Olympique lyonnais n’avait plus connu un tel écart lors d’un match de cette phase d’une compétition européenne, selon la statistique publiée par Opta. Le revers face à Hoffenheim met donc fin à une période de quinze ans sans défaite aussi lourde dans ce cadre précis. En Ligue Europa, c'est donc une première dont on se serait bien passé.