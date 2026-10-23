Mené au score dès la pause, l'OL a effectué un double changement au retour des vestiaires face à Hoffenheim. Un choix de planification de la part de Paulo Fonseca plus que tactique.

Les têtes étaient-elles déjà à Paris ? Peut-être bien, tant la performance collective a été à des années-lumière de ce qu'on peut espérer d'une formation qui tend à bien performer en Ligue Europa. Jeudi soir, l'OL a complètement déjoué face à Hoffenheim et s'est logiquement incliné pour la première fois de la saison en Europe. Un coup d'arrêt alors que Paulo Fonseca avait choisi de faire une nouvelle fois de la rotation. Au coup d'envoi mais aussi durant la rencontre. Contraint et forcé de faire entrer Noham Kamara dès la demi-heure de jeu en raison de la blessure de Steeve Kango, le Portugais a effectué un double changement dès le retour des vestiaires.

Des choix différents avec le report ?

Un choix tactique pour revenir au score alors que l'OL était déjà mené 1-0 par Hoffenheim ? Il n'en était rien puisque les sorties de Tanner Tessmann et Felix Bacher répondaient avant tout à une logique de récupération. "C'est vrai qu'on avait une planification. Felix (Bacher) et Tanner (Tessmann) ne devaient jouer que quarante-cinq minutes car on aura un match très difficile face au PSG et je devais penser à ça." Avec un jour de repos supplémentaire en raison du report du match de Ligue 1, Fonseca aurait peut-être fait d'autres choix si la décision avait été prise avant le match européen. Cela n'excuse pas le visage affiché en Allemagne.