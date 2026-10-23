Actualités
Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
Tanner Tessmann, nouveau milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

Hoffenheim - OL (3-0) : les sorties de Bacher et Tessmann, pas des choix tactiques

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Mené au score dès la pause, l'OL a effectué un double changement au retour des vestiaires face à Hoffenheim. Un choix de planification de la part de Paulo Fonseca plus que tactique.

    Les têtes étaient-elles déjà à Paris ? Peut-être bien, tant la performance collective a été à des années-lumière de ce qu'on peut espérer d'une formation qui tend à bien performer en Ligue Europa. Jeudi soir, l'OL a complètement déjoué face à Hoffenheim et s'est logiquement incliné pour la première fois de la saison en Europe. Un coup d'arrêt alors que Paulo Fonseca avait choisi de faire une nouvelle fois de la rotation. Au coup d'envoi mais aussi durant la rencontre. Contraint et forcé de faire entrer Noham Kamara dès la demi-heure de jeu en raison de la blessure de Steeve Kango, le Portugais a effectué un double changement dès le retour des vestiaires.

    Des choix différents avec le report ?

    Un choix tactique pour revenir au score alors que l'OL était déjà mené 1-0 par Hoffenheim ? Il n'en était rien puisque les sorties de Tanner Tessmann et Felix Bacher répondaient avant tout à une logique de récupération. "C'est vrai qu'on avait une planification. Felix (Bacher) et Tanner (Tessmann) ne devaient jouer que quarante-cinq minutes car on aura un match très difficile face au PSG et je devais penser à ça." Avec un jour de repos supplémentaire en raison du report du match de Ligue 1, Fonseca aurait peut-être fait d'autres choix si la décision avait été prise avant le match européen. Cela n'excuse pas le visage affiché en Allemagne.

    à lire également
    OL : une défaite historique en Coupe d’Europe
    3 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - ven 23 Oct 26 à 17 h 02

      Cela confirme peut-être un peu plus que le match n'était pas primordial pour Paulo !

      Signaler
      1. RBV
        RBV - ven 23 Oct 26 à 17 h 20

        Si on avait encore besoin d’une preuve que les joueurs (et l’entraîneur) n’en avait rien à foutre de ce match 😂
        On voit surtout que certains joueurs n’ont pas le niveau minimum requis pour jouer chez nous (Tessman, Nartey, la plupart des jeunes…), c’était catastrophique dans les attitudes.
        Tu peux totalement faire tourner sur un match mais ne RIEN montrer durant 90 minutes c’est totalement irrespectueux…
        Autant déclarer forfait, c’est le même score et tu économises de l’essence 👍

        Signaler
      2. Avatar
        Mopi do Brasil - ven 23 Oct 26 à 17 h 42

        Faire rentrer Tolisso à la place de Tessmann et Niakhaté à la place de Bacher, ce n'est pas bazarder le match. Ce sont deux tauliers qui peuvent renverser le match, en stimulant les autres joueurs. Le turnover est normal compte tenu du calendrier. Cette polémique lancée par David n'est pas très pertinente.
        Le comportement des joueurs sur le terrain est anormal. Ils ont vraiment joué comme si c'était l'entrainement, même ceux qui devaient montrer qu'on pouvait compter sur eux pour entrer dans la rotation.
        Après, c'est évident que notre priorité c'est le championnat. Notre survie financière en dépend.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : une défaite historique en Coupe d’Europe 17:30
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    Hoffenheim - OL (3-0) : les sorties de Bacher et Tessmann, pas des choix tactiques 16:40
    Noham Kamara lors d'Hoffeneim - OL
    OL : Noham Kamara a lancé sa saison à Hoffenheim 15:51
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes ne pourra pas compter sur Weir ni Lawrence contre l'OM 15:00
    Tyler Morton (OL) intervient devant Beraldo (PSG)
    Ligue 1 : la LFP acte le report de PSG - OL au 26 octobre 14:12
    L'entraîneur autrichien Christian Ilzer
    Ilzer après Hoffenheim - OL (3-0) : "On a montré qu’on était les plus dominants" 13:30
    Les supporters de l'OL contre Auxerre
    Ligue Europa : l'OL écope d'une amende après des chants à l'encontre de l'ASSE 12:40
    Dominik Greif, Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : avec son lourd revers à Hoffenheim, l'OL retombe à la 12e place 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif contre Lens
    À Hoffenheim, Greif (OL) a eu l'impression de revivre Lens 11:00
    Les supporters de l'OL à Hoffenheim
    Hoffenheim - OL (3-0) : des supporters lyonnais retenus à la frontière, le club "déplore" la situation 10:15
    Steeve Kango lors d'Hoffenheim - OL
    Hoffenheim - OL (3-0) : Kango, en protocole commotion, "va bien" 09:30
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca après Hoffenheim - OL (3-0) : "Un vrai manque d'agressivité" 08:45
    Keito Nakamura déçu après Hoffenheim - OL
    Avec autant de déchet, difficile d'espérer mieux pour l'OL 08:00
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : la LFP s'oppose à un report de PSG - OL mais... 07:30
    Après la claque à Hoffenheim (3-0), Clinton Mata déplore un "énorme manque d'agressivité" 22/10/26
    Hoffenheim - OL (3-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 22/10/26
    Bousculé puis impuissant, l'OL jamais dans le coup à Hoffenheim (3-0) 22/10/26
    Steeve Kango, latéral de l'OL
    Hoffenheim - OL : Steeve Kango (re)lancé dans le grand bain 22/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut