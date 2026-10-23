Mené au score dès la pause, l'OL a effectué un double changement au retour des vestiaires face à Hoffenheim. Un choix de planification de la part de Paulo Fonseca plus que tactique.
Les têtes étaient-elles déjà à Paris ? Peut-être bien, tant la performance collective a été à des années-lumière de ce qu'on peut espérer d'une formation qui tend à bien performer en Ligue Europa. Jeudi soir, l'OL a complètement déjoué face à Hoffenheim et s'est logiquement incliné pour la première fois de la saison en Europe. Un coup d'arrêt alors que Paulo Fonseca avait choisi de faire une nouvelle fois de la rotation. Au coup d'envoi mais aussi durant la rencontre. Contraint et forcé de faire entrer Noham Kamara dès la demi-heure de jeu en raison de la blessure de Steeve Kango, le Portugais a effectué un double changement dès le retour des vestiaires.
Des choix différents avec le report ?
Un choix tactique pour revenir au score alors que l'OL était déjà mené 1-0 par Hoffenheim ? Il n'en était rien puisque les sorties de Tanner Tessmann et Felix Bacher répondaient avant tout à une logique de récupération. "C'est vrai qu'on avait une planification. Felix (Bacher) et Tanner (Tessmann) ne devaient jouer que quarante-cinq minutes car on aura un match très difficile face au PSG et je devais penser à ça." Avec un jour de repos supplémentaire en raison du report du match de Ligue 1, Fonseca aurait peut-être fait d'autres choix si la décision avait été prise avant le match européen. Cela n'excuse pas le visage affiché en Allemagne.
Cela confirme peut-être un peu plus que le match n'était pas primordial pour Paulo !
Si on avait encore besoin d’une preuve que les joueurs (et l’entraîneur) n’en avait rien à foutre de ce match 😂
On voit surtout que certains joueurs n’ont pas le niveau minimum requis pour jouer chez nous (Tessman, Nartey, la plupart des jeunes…), c’était catastrophique dans les attitudes.
Tu peux totalement faire tourner sur un match mais ne RIEN montrer durant 90 minutes c’est totalement irrespectueux…
Autant déclarer forfait, c’est le même score et tu économises de l’essence 👍
Faire rentrer Tolisso à la place de Tessmann et Niakhaté à la place de Bacher, ce n'est pas bazarder le match. Ce sont deux tauliers qui peuvent renverser le match, en stimulant les autres joueurs. Le turnover est normal compte tenu du calendrier. Cette polémique lancée par David n'est pas très pertinente.
Le comportement des joueurs sur le terrain est anormal. Ils ont vraiment joué comme si c'était l'entrainement, même ceux qui devaient montrer qu'on pouvait compter sur eux pour entrer dans la rotation.
Après, c'est évident que notre priorité c'est le championnat. Notre survie financière en dépend.