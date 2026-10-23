Actualités
Les supporters de l'OL à Hoffenheim
Les supporters de l’OL à Hoffenheim (Photo by UWE ANSPACH / dpa Picture-Alliance via AFP)

Hoffenheim - OL (3-0) : des supporters lyonnais retenus à la frontière, le club "déplore" la situation

  • par David Hernandez

    • Jeudi soir, le parcage visiteurs de la Rhein-Neckar-Arena était encore moins rempli qu'attendu. La faute à des contrôles à la frontière franco-allemande qui ont empêché certains supporters de l'OL de rejoindre Hoffenheim.

    Ils étaient près de 600 à être attendus dans le parcage visiteurs de la Rhein-Neckar-Arena. Ils étaient finalement moins nombreux au coup d'envoi jeudi à 20h45 pour Hoffenheim- OL (3-0). En effet, plusieurs supporters lyonnais n'ont pas manqué de s'insurger sur les réseaux sociaux du traitement qui leur a été réservé, non pas aux abords de l'enceinte mais bien à la frontière franco-allemande. Des fouilles et de longues attentes qui ont finalement poussé certains à rebrousser chemin et à ne pas prendre la direction du match de Ligue Europa. D'où l'absence observée de la banderole des Bad Gones dans le parcage quand les Lyon 1950 ou les Rouge et Bleu étaient bien de la partie.

    "Aucune explication à date"

    Mis au fait de la situation, le club lyonnais a réagi ce vendredi matin dans un communiqué dans lequel il "déplore le traitement réservé à ses supporters. Le club avait longuement préparé le match avec les autorités locales allemandes, dont l’OL tient à saluer le travail." Ce fut donc "une surprise de voir la police fédérale allemande retenir des supporters lyonnais à la frontière, sans explication à date." L’OL demande à l’UEFA et aux autorités fédérales allemandes de faire toute la lumière sur ces événements.

    à lire également
    Steeve Kango lors d'Hoffenheim - OL
    Hoffenheim - OL (3-0) : Kango, en protocole commotion, "va bien"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Hoffenheim
    Hoffenheim - OL (3-0) : des supporters lyonnais retenus à la frontière, le club "déplore" la situation 10:15
    Steeve Kango lors d'Hoffenheim - OL
    Hoffenheim - OL (3-0) : Kango, en protocole commotion, "va bien" 09:30
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca après Hoffenheim - OL (3-0) : "Un vrai manque d'agressivité" 08:45
    Keito Nakamura déçu après Hoffenheim - OL
    Avec autant de déchet, difficile d'espérer mieux pour l'OL 08:00
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : la LFP s'oppose à un report de PSG - OL mais... 07:30
    Après la claque à Hoffenheim (3-0), Clinton Mata déplore un "énorme manque d'agressivité" 22/10/26
    Hoffenheim - OL (3-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 22/10/26
    Bousculé puis impuissant, l'OL jamais dans le coup à Hoffenheim (3-0) 22/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Steeve Kango, latéral de l'OL
    Hoffenheim - OL : Steeve Kango (re)lancé dans le grand bain 22/10/26
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    John Textor intente encore une action en justice contre l'OL 22/10/26
    Warmed Omari lors d'Hoffenheim - OL
    Hoffenheim - OL : en deux ans, l'effectif lyonnais a bien changé 22/10/26
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    OL Lyonnes : des fortunes diverses pour les U17 avec les Bleuettes 22/10/26
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    OL : Mads Bidstrup cherche à "améliorer son positionnement" 22/10/26
    Benrahma lors d'Hoffenheim - OL
    Hoffenheim - OL : un historique marqué par les matchs nuls 22/10/26
    Brest : la tribune Quimper fermée pour la réception de l'OL 22/10/26
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes - Marseille : le match sera diffusé gratuitement 22/10/26
    OL : l'entraîneur d'Hoffenheim se méfie de la tactique lyonnaise 22/10/26
    Ligue Europa : Hoffenheim déjà dos au mur avant de recevoir l'OL 22/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut