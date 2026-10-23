Jeudi soir, le parcage visiteurs de la Rhein-Neckar-Arena était encore moins rempli qu'attendu. La faute à des contrôles à la frontière franco-allemande qui ont empêché certains supporters de l'OL de rejoindre Hoffenheim.

Ils étaient près de 600 à être attendus dans le parcage visiteurs de la Rhein-Neckar-Arena. Ils étaient finalement moins nombreux au coup d'envoi jeudi à 20h45 pour Hoffenheim- OL (3-0). En effet, plusieurs supporters lyonnais n'ont pas manqué de s'insurger sur les réseaux sociaux du traitement qui leur a été réservé, non pas aux abords de l'enceinte mais bien à la frontière franco-allemande. Des fouilles et de longues attentes qui ont finalement poussé certains à rebrousser chemin et à ne pas prendre la direction du match de Ligue Europa. D'où l'absence observée de la banderole des Bad Gones dans le parcage quand les Lyon 1950 ou les Rouge et Bleu étaient bien de la partie.

"Aucune explication à date"

Mis au fait de la situation, le club lyonnais a réagi ce vendredi matin dans un communiqué dans lequel il "déplore le traitement réservé à ses supporters. Le club avait longuement préparé le match avec les autorités locales allemandes, dont l’OL tient à saluer le travail." Ce fut donc "une surprise de voir la police fédérale allemande retenir des supporters lyonnais à la frontière, sans explication à date." L’OL demande à l’UEFA et aux autorités fédérales allemandes de faire toute la lumière sur ces événements.