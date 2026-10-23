À Hoffenheim, Greif (OL) a eu l'impression de revivre Lens

Peut-être le Lyonnais le plus à son niveau sans être transcendant, Dominik Greif a fait le même constat que tous ceux qui ont vu cette défaite de l'OL à Hoffenheim. La formation lyonnaise n'a pas été au rendez-vous dans tous les compartiments du jeu.

C'est le genre de match que l'on préférerait rapidement oublier. Toutefois, il a bien eu lieu jeudi soir à la Rhein-Neckar-Arena et l'OL n'a clairement pas montré le visage qu'on attend de lui dans cette Ligue Europa. Le club lyonnais n'est pas du genre à galvauder ses rencontres européennes et pourtant en Allemagne, tout a laissé penser que cette confrontation n'intéressait pas les Lyonnais. Ce serait réducteur car pendant une demi-heure, les joueurs de Paulo Fonseca ont bien essayé de montrer des choses avec notamment ces deux occasions de Nakamura et Boudache.

Mais ne jouer qu'un tiers du match n'aide pas vraiment à s'envoler vers la victoire et ce fut l'exact opposé face à Hoffenheim. Plus tranchants, plus justes, les Allemands ont signé une première victoire dans la compétition (3-0). Tout sauf une surprise pour Dominik Grief. "Quand on sent que l’adversaire met plus de passion, veut plus s’imposer que vous, c’est qu’il y a un problème, a déclaré le gardien à nos confrères présents en Allemagne. On peut perdre, mais pas en donnant aussi peu."

"Une déception de ne pas en avoir fait plus"

Ayant longuement repoussé le moment où Hoffenheim allait ouvrir le score, le Slovaque a finalement dû s'incliner une première fois, puis une deuxième et enfin une troisième... Une soirée sans pour l'OL et son portier, le plus à son niveau sans être transcendant malgré tout, qui n'a pas hésité à faire un parallèle avec la non-prestation rhodanienne à Lens deux semaines plus tôt. "C’est très semblable à Lens tant défensivement que techniquement. On a manqué d’intensité, d’activité et techniquement, ce n’était pas ça. C’est une déception de ne pas en avoir fait plus." Des constats qu'il aurait mieux valu faire sur le terrain plutôt qu'après le match...