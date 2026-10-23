Sèchement battu sans vraiment combattre, l'OL a manqué une belle occasion de poursuivre son sans-faute en Ligue Europa. Avec sa lourde défaite à Hoffenheim, le club lyonnais retombe à la 12e place, avec une différence de buts négative désormais.

Il ne faut pas faire de conclusions hâtives après seulement trois matchs, comme il ne fallait pas plus en faire après les deux victoires contre Anderlecht et Crystal Palace. Néanmoins, jeudi soir, l'OL a loupé une belle occasion à Hoffenheim. Avec neuf points, la formation lyonnaise aurait fait un joli pas vers la qualification pour les barrages et ferait encore partie des équipes autrices d'un sans-faute dans cette Ligue Europa. Il n'en est rien puisque les coéquipiers de Clinton Mata ont mordu la poussière en Allemagne. Un revers 3-0 qui a soulevé des questions dans l'attitude affichée et qui fait ainsi rentrer l'OL dans le rang. Avec six points en trois matchs, la formation rhodanienne pointe à présent à la douzième place dans cette phase de ligue.

Un goal-average qui peut faire la différence à la fin

Avec encore quatre matchs à disputer, le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes de finale sont encore et toujours envisageables. Mais en s'inclinant lourdement en Allemagne, l'OL ne s'est pas facilité la tâche avec trois buts encaissés. Ayant du mal à se procurer des occasions, la formation française accuse désormais un goal-average négatif (-1), ce qui peut faire la différence à la fin des huit journées. On le voit d'ailleurs déjà après trois matchs avec l'AZ Alkmaar et l'Omonia qui devancent l'OL à la différence de buts (+4 et +1).