Actualités
Dominik Greif, Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL
Dominik Greif, Corentin Tolisso et les joueurs de l’OL (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

Ligue Europa : avec son lourd revers à Hoffenheim, l'OL retombe à la 12e place

  • par David Hernandez

    • Sèchement battu sans vraiment combattre, l'OL a manqué une belle occasion de poursuivre son sans-faute en Ligue Europa. Avec sa lourde défaite à Hoffenheim, le club lyonnais retombe à la 12e place, avec une différence de buts négative désormais.

    Il ne faut pas faire de conclusions hâtives après seulement trois matchs, comme il ne fallait pas plus en faire après les deux victoires contre Anderlecht et Crystal Palace. Néanmoins, jeudi soir, l'OL a loupé une belle occasion à Hoffenheim. Avec neuf points, la formation lyonnaise aurait fait un joli pas vers la qualification pour les barrages et ferait encore partie des équipes autrices d'un sans-faute dans cette Ligue Europa. Il n'en est rien puisque les coéquipiers de Clinton Mata ont mordu la poussière en Allemagne. Un revers 3-0 qui a soulevé des questions dans l'attitude affichée et qui fait ainsi rentrer l'OL dans le rang. Avec six points en trois matchs, la formation rhodanienne pointe à présent à la douzième place dans cette phase de ligue.

    Un goal-average qui peut faire la différence à la fin

    Avec encore quatre matchs à disputer, le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes de finale sont encore et toujours envisageables. Mais en s'inclinant lourdement en Allemagne, l'OL ne s'est pas facilité la tâche avec trois buts encaissés. Ayant du mal à se procurer des occasions, la formation française accuse désormais un goal-average négatif (-1), ce qui peut faire la différence à la fin des huit journées. On le voit d'ailleurs déjà après trois matchs avec l'AZ Alkmaar et l'Omonia qui devancent l'OL à la différence de buts (+4 et +1). 

    à lire également
    Dominik Greif contre Lens
    À Hoffenheim, Greif (OL) a eu l'impression de revivre Lens

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Dominik Greif, Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : avec son lourd revers à Hoffenheim, l'OL retombe à la 12e place 11:50
    Dominik Greif contre Lens
    À Hoffenheim, Greif (OL) a eu l'impression de revivre Lens 11:00
    Les supporters de l'OL à Hoffenheim
    Hoffenheim - OL (3-0) : des supporters lyonnais retenus à la frontière, le club "déplore" la situation 10:15
    Steeve Kango lors d'Hoffenheim - OL
    Hoffenheim - OL (3-0) : Kango, en protocole commotion, "va bien" 09:30
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca après Hoffenheim - OL (3-0) : "Un vrai manque d'agressivité" 08:45
    Keito Nakamura déçu après Hoffenheim - OL
    Avec autant de déchet, difficile d'espérer mieux pour l'OL 08:00
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : la LFP s'oppose à un report de PSG - OL mais... 07:30
    Après la claque à Hoffenheim (3-0), Clinton Mata déplore un "énorme manque d'agressivité" 22/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Hoffenheim - OL (3-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 22/10/26
    Bousculé puis impuissant, l'OL jamais dans le coup à Hoffenheim (3-0) 22/10/26
    Steeve Kango, latéral de l'OL
    Hoffenheim - OL : Steeve Kango (re)lancé dans le grand bain 22/10/26
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    John Textor intente encore une action en justice contre l'OL 22/10/26
    Warmed Omari lors d'Hoffenheim - OL
    Hoffenheim - OL : en deux ans, l'effectif lyonnais a bien changé 22/10/26
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    OL Lyonnes : des fortunes diverses pour les U17 avec les Bleuettes 22/10/26
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    OL : Mads Bidstrup cherche à "améliorer son positionnement" 22/10/26
    Benrahma lors d'Hoffenheim - OL
    Hoffenheim - OL : un historique marqué par les matchs nuls 22/10/26
    Brest : la tribune Quimper fermée pour la réception de l'OL 22/10/26
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes - Marseille : le match sera diffusé gratuitement 22/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut