L'UEFA a sanctionné l'OL après des chants à caractère homophobe entendus lors de la réception de Crystal Palace (3-2), en Ligue Europa. Le club écope notamment d'une amende de 20 000 euros.

Une semaine après sa victoire face à Crystal Palace (3-2), l'OL a fait l'objet d'une décision disciplinaire de l'UEFA. La commission compétente a sanctionné le comportement de certains supporters lyonnais lors de cette affiche européenne disputée à Décines. L’instance a retenu un "comportement discriminatoire à caractère homophobe" dans les tribunes, entraînant une sanction financière ainsi qu’une mesure concernant une partie du stade.

À la 42e minute, des chants contre le rival s'élèvent toujours du Parc OL

Les faits remontent à la 42e minute de la rencontre face aux Anglais. Alors que les joueurs de Paulo Fonseca menaient 1-0, des chants homophobes ont été entonnés dans le Virage Nord à l'encontre de l'AS Saint-Étienne. Une pratique devenue quasiment systématique. Les références au rival stéphanois s’appuyaient notamment sur le numéro 42, correspondant au département de la Loire.

Pour ces faits, le leader de Ligue 1 devra régler une amende de 20 000 euros. L'instance européenne a également prononcé une fermeture partielle du secteur incriminé, soit les blocs 002, 003 et 004. Cependant, la sanction ne sera donc pas appliquée automatiquement lors du prochain match européen à domicile puisqu'il s'agit d'un sursis.