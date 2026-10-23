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Les supporters de l'OL contre Auxerre
Les supporters de l’OL contre Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue Europa : l'OL écope d'une amende après des chants à l'encontre de l'ASSE

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • L'UEFA a sanctionné l'OL après des chants à caractère homophobe entendus lors de la réception de Crystal Palace (3-2), en Ligue Europa. Le club écope notamment d'une amende de 20 000 euros.

    Une semaine après sa victoire face à Crystal Palace (3-2), l'OL a fait l'objet d'une décision disciplinaire de l'UEFA. La commission compétente a sanctionné le comportement de certains supporters lyonnais lors de cette affiche européenne disputée à Décines. L’instance a retenu un "comportement discriminatoire à caractère homophobe" dans les tribunes, entraînant une sanction financière ainsi qu’une mesure concernant une partie du stade.

    À la 42e minute, des chants contre le rival s'élèvent toujours du Parc OL

    Les faits remontent à la 42e minute de la rencontre face aux Anglais. Alors que les joueurs de Paulo Fonseca menaient 1-0, des chants homophobes ont été entonnés dans le Virage Nord à l'encontre de l'AS Saint-Étienne. Une pratique devenue quasiment systématique. Les références au rival stéphanois s’appuyaient notamment sur le numéro 42, correspondant au département de la Loire.

    Pour ces faits, le leader de Ligue 1 devra régler une amende de 20 000 euros. L'instance européenne a également prononcé une fermeture partielle du secteur incriminé, soit les blocs 002, 003 et 004. Cependant, la sanction ne sera donc pas appliquée automatiquement lors du prochain match européen à domicile puisqu'il s'agit d'un sursis.

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    1 commentaire
    1. J.F.ol
      J.F.ol - ven 23 Oct 26 à 13 h 20

      Le chant en lui même de quelques phrases sur l'air d' Aznavour ne pose pas de problème

      C'est davantage ce qui rajouté a la suite qui est complètement crétin et condanable a ne plus entendre, "les stéphanois sont des .., des ... et des ....... "
      On est en 2026, les kapos ne devraient plus laisser démarrer ces conneries

      Idem pour le chant sur marseille avec les filles et le SIDA, je suis outré a chaque fois ...

      Si les club envoyaient les factures aux associations de supporters , ça se calmerait peut être .... 🤔

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