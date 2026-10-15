Dans une rencontre hachée, l'OL repart de l'avant et s'impose face à Crystal Palace (3-2). Avec 6 points en deux journées, les Lyonnais se retrouvent déjà dans une bonne posture.

Absent lors de la première mi-temps face au RC Lens (2-1), vendredi dernier, l'OL n'a pas tardé à se mettre en jambes, ce jeudi soir, face à Crystal Palace. Dès l'entame, les joueurs de Paulo Fonseca ont immédiatement pris le contrôle du ballon, en se montrant supérieurs dans les duels face aux hommes de Pierre Sage. L'ouverture du score de Corentin Tolisso (8ᵉ) a ensuite crispé le jeu, le rendant presque inoffensif. Avant la pause, Ernest Nuamah (45ᵉ+2) a fait le break. L'OL rentre aux vestiaires, tranquille.

Tolisso montre la voie, l'OL suit

Il fallait que ça vienne de lui. Dès le début du match, le capitaine lyonnais a su se montrer supérieur au milieu, avec des ballons récupérés très haut sur le terrain. L'OL pousse et obtient un corner grâce à une différence faite par Ernest Nuamah sur le côté droit. Corner cafouillé et repoussé par Jaydee Canvot, but de Corentin Tolisso dans la foulée (8ᵉ). Le milieu lyonnais inscrit là son deuxième but de la saison.

S'ensuit une longue période de pauvreté offensive des deux côtés, avec aucun tir réalisé pendant près de 20 min. La partie était entrée dans un faux rythme, avec de plus en plus de déchets côté lyonnais, qui n'ont pas permis aux Eagles de se montrer dangereux. Dominik Greif n'a même pas eu une seule occasion de se montrer dans ce premier acte. Mais l'OL reprend ses esprits et grâce à une superbe action collective, Ernest Nuamah inscrit son cinquième but de la saison (45ᵉ+2). À noter la superbe déviation de Khalis Merah pour ouvrir le jeu sur Keito Nakamura qui n'a plus qu'à ajuster sa passe pour le Ghanéen.

Paulo Fonseca vainqueur dans son duel face à Pierre Sage

Avec la pauvreté montrée en première période, on attendait forcément un rebond de la formation de Pierre Sage. C'est notamment eux qui se remettent à presser, en vain. Les Eagles sont néanmoins plus entreprenants et finissent par trouver la faille grâce à Yeremy Pino (50ᵉ), à la suite d'une combinaison sur corner. Le champion du monde espagnol permet à son équipe de retrouver confiance et ainsi de faire douter les Lyonnais. L'entraîneur français est en train de reproduire les scénarios de remontée qu'il faisait à Lyon.

Le Parc OL : une forteresse lyonnaise

Malgré le doute installé, l'OL n'abdique pas et trouve les ressources pour se procurer sa première occasion à la 67ᵉ, avec une tête cadrée d'Abner, parfaitement déviée par Walter Benitez. Grâce à l'entrée de Daichi Kamada (62ᵉ), Crystal Palace est tout proche d'égaliser mais Dominik Greif (72ᵉ) repousse parfaitement le ballon loin de sa cage. C'est finalement les entrants lyonnais qui font la différence. En renard des surfaces, Pavel Šulc (76ᵉ) dévie un ballon de frappe devant le gardien pour aggraver le score. Néanmoins, les Lyonnais ne semblent pas vouloir se rassurer et encaissent un nouveau but de Daichi Kamada (81ᵉ) à la suite d'un très mauvais ballon de Tyler Morton. Une nouvelle fois, ils reprennent confiance et Dominik Greif (90ᵉ) doit sauver l'OL en sortant une tête très dangereuse sur un corner.

Fort heureusement, le double réveil des Anglais n'aura pas suffi et au coup de sifflet final, ce sont les Lyonnais qui lèvent les bras pour célébrer leur deuxième victoire de la saison (6 points au compteur), en Ligue Europa. L'OL se rattrape de son revers à Lens et démarre bien son marathon du mois d'octobre, à domicile, enchaînant un quatrième match sans défaite dans son enceinte. Ce dimanche, avec la réception de Nice, l'OL a l'occasion de confirmer son regain de forme.