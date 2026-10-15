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Khalis Merah lors de Young Boys - OL
Khalis Merah lors de Young Boys – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

OL - Crystal Palace : Merah en pointe, Nartey au milieu

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce jeudi, l'OL accueille Crystal Palace pour la deuxième journée de Ligue Europa. Sans Loïs Openda, Paulo Fonseca a choisi de miser sur Khalis Merah dans un rôle de faux neuf. Il sera accompagné par Keito Nakamura et Ernest Nuamah.

    Paulo Fonseca contre Pierre Sage. A chaque opposition entre les deux coachs, il y a forcément un peu de l'histoire de l'OL qui revient au centre des discussions. Néanmoins, ce jeudi soir, il y a avant tout un match de foot qui se joue sur la pelouse du Parc OL à 18h45. Après être revenu de Bruxelles avec les trois points il y a un mois, les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent surfer sur ce début de campagne réussi en prenant le dessus sur Crystal Palace. A la différence contre Anderlecht, la formation rhodanienne ne peut compter sur Loïs Openda, blessé pour de longues semaines. Sans le Belge, la question était de savoir qui de Pavel Sulc ou de Khalis Merah allait avoir les faveurs de Paulo Fonseca.

    Le technicien portugais a choisi de miser sur l'option du faux numéro 9 avec le milieu français. Comme en fin de match à Lens, Merah dépanne donc dans ce rôle offensif et espère avoir la même réussite. Malgré la défaite dans le nord de la France, Paulo Fonseca a choisi de miser sur la continuité avec peu de changements dans le onze de départ. Keito Nakamura remplace Pavel Sulc tandis que Noah Nartey prend la place de Mads Bidstrup dans le trio du milieu.

    La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Kluivert, Abner - Nartey, Morton, Tolisso - Nuamah, Merah (ou Sulc), Nakamura

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    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 15 Oct 26 à 18 h 07

      Je le préssentais qu'il débuterai la rencontre , à lui de tout donner sans calcul de temps , Sulc saura le remplacer , mais Paulo s'appuie sur la récompense de ce qu'il a vu à Lens mais aussi d'un point de vue technique il va tenter de joueur sur la diversité de jeu que Merah peut apporter sur le front de l'attaque..
      Normalement son jeu va agacer les britishs , pas dis qu'il se fasse pas brutaliser , à l'arbitre de tenir son rôle....

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    2. Tongariro
      Tongariro - jeu 15 Oct 26 à 18 h 08

      Le Gone a des stats athlétiques exceptionnelles, est technique et est tellement malin qu'il peut jouer 6, 8, 10, 9, mais Fonseca lui pas donné une seule seconde de jeu vs Vigo 😀 😀

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    3. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - jeu 15 Oct 26 à 18 h 11

      techniquement on a de quoi faire avec cette compo, intéressant, mais j'ai peur que ça manque un peu de muscle.

      Signaler

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