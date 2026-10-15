OL - Crystal Palace : Merah en pointe, Nartey au milieu

Ce jeudi, l'OL accueille Crystal Palace pour la deuxième journée de Ligue Europa. Sans Loïs Openda, Paulo Fonseca a choisi de miser sur Khalis Merah dans un rôle de faux neuf. Il sera accompagné par Keito Nakamura et Ernest Nuamah.

Paulo Fonseca contre Pierre Sage. A chaque opposition entre les deux coachs, il y a forcément un peu de l'histoire de l'OL qui revient au centre des discussions. Néanmoins, ce jeudi soir, il y a avant tout un match de foot qui se joue sur la pelouse du Parc OL à 18h45. Après être revenu de Bruxelles avec les trois points il y a un mois, les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent surfer sur ce début de campagne réussi en prenant le dessus sur Crystal Palace. A la différence contre Anderlecht, la formation rhodanienne ne peut compter sur Loïs Openda, blessé pour de longues semaines. Sans le Belge, la question était de savoir qui de Pavel Sulc ou de Khalis Merah allait avoir les faveurs de Paulo Fonseca.

Le technicien portugais a choisi de miser sur l'option du faux numéro 9 avec le milieu français. Comme en fin de match à Lens, Merah dépanne donc dans ce rôle offensif et espère avoir la même réussite. Malgré la défaite dans le nord de la France, Paulo Fonseca a choisi de miser sur la continuité avec peu de changements dans le onze de départ. Keito Nakamura remplace Pavel Sulc tandis que Noah Nartey prend la place de Mads Bidstrup dans le trio du milieu.

La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Kluivert, Abner - Nartey, Morton, Tolisso - Nuamah, Merah (ou Sulc), Nakamura