Près de vingt ans après son célèbre but inscrit à Gerland, Amantino Mancini est revenu sur son passage à l'AS Roma. L'ancien international brésilien a notamment révélé que l'OL avait tenté de le recruter après sa prestation marquante face aux Lyonnais.

Le 6 mars 2007, Amantino Mancini avait marqué les esprits à Gerland. Lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre l'OL et l'AS Roma, le Brésilien avait éliminé Anthony Réveillère à la suite de plusieurs passements de jambes avant de tromper Grégory Coupet d'une frappe puissante. Une réalisation qui avait contribué à la victoire romaine (0-2) et à l'élimination de l'équipe de Gérard Houllier. Près de vingt ans plus tard, l'ancien joueur est revenu sur cette rencontre dans un entretien accordé à Top Mercato. Cette prestation avait visiblement attiré l'attention de l'Olympique lyonnais.

Mancini avait même échangé avec Aulas

Après cette double confrontation, l'ancien de l'AS Roma affirme avoir suscité l'intérêt de plusieurs clubs français comme l'OM et l'OL. Le Brésilien affirme même avoir pu échanger avec Jean-Michel Aulas autour d'une possible arrivée à Lyon. "Après ce but, il y a eu en effet un intérêt de l’Olympique lyonnais. Lyon était très intéressé par ma venue. Mais les négociations n’ont pas été plus loin et je suis finalement resté à l’AS Roma, en Italie", a-t-il expliqué. Néanmoins, l'ancien international brésilien n'a jamais pu évoluer en Ligue 1 par la suite. À Lyon, son nom reste surtout associé à mars 2007, au cours de laquelle son but et sa prestation avaient contribué à mettre fin au parcours européen de l'OL.