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Amantino Mancini, ancien joueur de la Roma
Amantino Mancini, ancien joueur de la Roma (AFP)

Mercato : bourreau de l'OL, Mancini avait suscité un intérêt lyonnais

  • par Enzo Catolino
  • 4 Commentaires

    • Près de vingt ans après son célèbre but inscrit à Gerland, Amantino Mancini est revenu sur son passage à l'AS Roma. L'ancien international brésilien a notamment révélé que l'OL avait tenté de le recruter après sa prestation marquante face aux Lyonnais.

    Le 6 mars 2007, Amantino Mancini avait marqué les esprits à Gerland. Lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre l'OL et l'AS Roma, le Brésilien avait éliminé Anthony Réveillère à la suite de plusieurs passements de jambes avant de tromper Grégory Coupet d'une frappe puissante. Une réalisation qui avait contribué à la victoire romaine (0-2) et à l'élimination de l'équipe de Gérard Houllier. Près de vingt ans plus tard, l'ancien joueur est revenu sur cette rencontre dans un entretien accordé à Top Mercato. Cette prestation avait visiblement attiré l'attention de l'Olympique lyonnais.

    Mancini avait même échangé avec Aulas

    Après cette double confrontation, l'ancien de l'AS Roma affirme avoir suscité l'intérêt de plusieurs clubs français comme l'OM et l'OL. Le Brésilien affirme même avoir pu échanger avec Jean-Michel Aulas autour d'une possible arrivée à Lyon. "Après ce but, il y a eu en effet un intérêt de l’Olympique lyonnais. Lyon était très intéressé par ma venue. Mais les négociations n’ont pas été plus loin et je suis finalement resté à l’AS Roma, en Italie", a-t-il expliqué. Néanmoins, l'ancien international brésilien n'a jamais pu évoluer en Ligue 1 par la suite. À Lyon, son nom reste surtout associé à mars 2007, au cours de laquelle son but et sa prestation avaient contribué à mettre fin au parcours européen de l'OL.

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    4 commentaires
    1. J.F.ol
      J.F.ol - jeu 15 Oct 26 à 16 h 19

      On avait recruté comme ca de mémoire un pjanic ou un malouda par exemple et qui ont eu une belle carrière chez nous
      S'il faut attendre de voir évoluer un joueur sur notre pelouse pour le recruter, ca fait peur, quel amateurisme, c'était grandiose en y repensant !!

      Signaler
    2. J.F.ol
      J.F.ol - jeu 15 Oct 26 à 16 h 29

      Je crois que c'est sur cette action que Réveilleire s'était pété les croisés
      😆

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      1. Bioman
        Bioman - jeu 15 Oct 26 à 16 h 36

        Non c'était contre le PSG en L1, en 2007 ou 2008 je ne sais plus ....

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    3. Avatar
      Outlander - jeu 15 Oct 26 à 16 h 45

      Une époque on l'on recrutait un joueur car il nous avait fait mal... Je me rappel du QSG (PSG à l'époque) et de Serguïe Semak avec CSKA Moscou qui avait planté 3 buts en LDC au parc... Les parisiens l'avait acheté direct et ce fut un fiasco...

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