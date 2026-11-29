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Vainqueur de Lille le week-end dernier, l’OL s’était relancé. Un gros rendez-vous attend encore la formation lyonnaise avec Monaco. En plus de repousser un concurrent direct, les joueurs de Carlos Vicens pourraient remonter sur le podium en cas de succès.

La performance en Ligue Europa (0-0) n’a pas été au rendez-vous et malgré les propos de Carlos Vicens, on ne peut pas forcément dire qu’il y avait grand-chose à retenir. Ou alors négativement. En ce sens, les supporters de l’OL, qui devraient être autour de 45 000 ce dimanche, espèrent voir un tout autre visage face à l’AS Monaco. D’abord pour voir les coéquipiers de Corentin Tolisso se faire « pardonner ». Ensuite parce que l’adversité sera bien différente de la faible équipe de Lillestrøm. Et enfin car il y a un coup à faire au classement de la Ligue 1.

L’OL ne s’était pas raté à Lille samedi dernier

En jouant à 20h45 ce dimanche soir, l’OL aura déjà une vue d’ensemble de ce qu’a réservé cette 12e journée. Il en a déjà eu un petit aperçu suite aux défaites du Paris FC à Brest (1-0) et de Lille au Mans (2-1). Deux résultats qui peuvent faire les affaires lyonnaises, quand bien même le club rhodanien a provisoirement reculé à la 5e place suite au succès brestois. Mais, en plus de mettre Monaco à six points en cas de victoire, les joueurs de Carlos Vicens pourraient ainsi retrouver le podium.

Avec 23 unités, ils reviendraient sur le Paris FC, qui a un avantage de trois buts au goal-average ce dimanche après-midi. Entre l’OL et les occasions manquées, c’est une malheureuse histoire d’amour, mais on a vu à Lille que les Lyonnais avaient répondu présents. Bis repetita à Décines ?