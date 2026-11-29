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À l’occasion des quarts de finale du championnat Concacaf, le Canada d’Ashley Lawrence a validé sa présence dans le dernier carré et pour la Coupe du monde 2027 du coup. Battus par le Mexique, Haïti et Melchie Dumornay vont devoir batailler lors de barrages pour rejoindre le Brésil.

La qualification avant été historique il y a un peu plus de quatre ans. Pour la première fois de son histoire, Haïti avait réussi à participer à une Coupe du monde. Depuis, la nation a continué à grandir et se rêvait d’un voyage assuré au Brésil en cette fin d’année. Malheureusement, la déception a été grande samedi soir à Mansfield face au Mexique. En s’inclinant 4-2, les coéquipières de Melchie Dumornay ont pris la porte du championnat Concacaf et n’ont donc pas validé leur ticket pour la Coupe du monde 2027. Tout espoir n’est pas perdu puisqu’il reste désormais des barrages, mais le chemin sera bien plus compliqué que ce qu’aurait pu être une simple victoire face au Mexique.

Penalty loupé pour Dumornay, zéro minute pour Lawrence

Dans cette soirée, Haïti avait subi l’ouverture du score dès la 13e minute avant que Dumornay ne rate son penalty dix minutes plus tard. Finalement, l’égalisation a eu lieu à la demi-heure de jeu et mais en concédant deux buts juste avant la pause, les Haïtiennes avaient clairement compromis leurs chances. La déception était forcément visible sur la Lyonnaise, qui va donc devoir batailler pour rejoindre Lily Yohannes et Ashley Lawrence au Brésil. En effet, après les États-Unis, le Canada a facilement assuré sa place en demi-finale du tournoi Concacaf et du même coup au Brésil dans quelques mois. Face au Panama (4-0), la latérale d’OL Lyonnes est restée tout le match sur le banc.