Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Inscrite dans cette nouvelle compétition, la réserve d’OL Lyonnes a enfin fait ses débuts en Challenge Espoirs. En déplacement à Montpellier mardi, suite au report initial fin septembre, les Lyonnaises ont été tenues en échec (1-1) avant de s’incliner aux tirs au but.

Dans le but de faire progresser le football féminin en France, la FFF a choisi d’instaurer une nouvelle compétition pour les plus jeunes. À l’image de ce qui se faisait déjà chez les garçons, un challenge des réserves féminines a été créé cette saison. Seulement, OL Lyonnes attendait encore de faire ses débuts dans la compétition. En effet, son déplacement à Montpellier prévu fin septembre avait été reporté en raison des conditions météorologiques dans l’Hérault. Cette première a enfin eu lieu mardi, quand certaines autres réserves comme Auxerre ont déjà disputé trois rencontres.

Un nul mais une défaite aux tirs au but

Au stade Bernard Gasset, les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino n’ont pas goûté à la victoire. Les Lyonnaises ont été tenues en échec (1-1) avec un but de Camille Marmillot. Toutefois, dans cette compétition, il existe aussi une séance de tirs au but et à ce petit jeu, Montpellier s’est imposé avec six tentatives transformées contre cinq pour OL Lyonnes. Au classement, cela fait donc un point pour les Fenottes, tandis que le MHSC en est désormais à six unités en deux rencontres.