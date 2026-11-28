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L’Olympique lyonnais continue de récolter des points en Ligue 1. Quatrième au classement l’année dernière, et dans le top 4 cette saison également. Le club rhodanien est le plus performant sur l’année civile 2026 juste derrière le PSG. Une dynamique à prolonger ce dimanche contre Monaco.

L’OL réalise un début de saison plutôt convaincant sur tous les tableaux, ainsi qu’une année 2026 très bonne sur le plan comptable en championnat. L’OL figure parmi les formations les plus performantes de Ligue 1 en 2026. Avec 53 points au compteur, les Lyonnais se positionnent au deuxième rang des équipes ayant récolté le plus d’unités depuis janvier. Sur cette même période, seul le PSG fait mieux avec 66 points, soit treize de plus que le club rhodanien.

Une dynamique à confirmer

Vainqueur à Lille (1-0) le 21 novembre, l’OL a retrouvé le sourire en championnat. Un succès important pour les Lyonnais, qui occupent désormais la quatrième place avec 20 points après onze journées. Carlos Vicens nouvel arrivant sur le banc lyonnais, et ses joueurs devront maintenant poursuivre sur cette lancée pour terminer l’année 2026 de la meilleure des manières. La réception de Monaco, ce dimanche, sera une nouvelle occasion de confirmer cette dynamique et de continuer à engranger des points sur ses concurrents directs. Et aussi de faire oublier le non-match (0-0) face à Lillestrom, jeudi.