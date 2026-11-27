L’Académie retrouve les terrains ce dimanche 29 novembre. Deux rencontres attendent les joueurs de l’académie, les U17 et les U19 masculins seront en déplacement.
Les U19 veulent enchaîner à Montfermeil
Les joueurs de Karim Bounouara se déplaceront sur la pelouse de Montfermeil dimanche à 15h30, pour la 13e journée du championnat U19. Les Lyonnais restent sur une victoire convaincante contre Reims (2-0), grâce à un doublé d’Ousmane Fofana. Après avoir retrouvé le chemin du succès, ils tenteront de confirmer à l’extérieur.
Les U17 en déplacement à Annecy
De leur côté, les joueurs de Florent Balmont se rendront en Haute-Savoie dimanche. Ils affronteront le FC Annecy à 15 heures, dans le cadre de la 13e journée du championnat U17. Les Gones restent sur un match nul face à Troyes (1-1), obtenu sur la pelouse du leader. Tiago Asse Bille avait ouvert le score avant l’égalisation troyenne. Ils chercheront à retrouver le chemin de la victoire.
Un week-end de repos pour les autres formations
La réserve masculine ne disputera pas de rencontre ce week-end. Après sa défaite dans les dernières secondes à Pontarlier (1-0), les joueurs de Gueïda Fofana retrouveront le championnat le 5 décembre avec la réception d’Annecy.
Chez les féminines, les U19 d’OL Lyonnes seront aussi au repos. Elles restent sur une victoire dans le derby face à Saint-Étienne (1-0), grâce à une réalisation de Maëlys Ane. Déjà qualifiées pour la phase Élite, les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran retrouveront la compétition le 6 décembre à Strasbourg.
La réserve féminine ne jouera pas non plus. Après sa défaite à Montpellier (3-1), elle reprendra le championnat le 6 décembre avec la réception de Rodez.
Le programme de l’Académie ce week-end
Montfermeil vs OL U19 : dimanche 29 novembre à 15 h 30 (J13, championnat national U19)
FC Annecy vs OL U17 : dimanche 29 novembre à 15 h 00 (J13, championnat national U17)
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