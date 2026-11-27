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Carlos Vicens a défendu son choix de faire confiance à Rémi Himbert à la pointe de l’attaque contre Lillestrøm (0-0). Une décision liée au turnover et à ce qu’il a vu à l’entraînement.

Nous sommes loin des entrées insouciantes de la saison passée pour Rémi Himbert. Parmi les bonnes surprises du précédent exercice, le Gone a beaucoup plus de mal à exister en 2026-2027. Est-ce à cause d’une utilisation fluctuante (trois titularisations et une entrée en jeu) ou d’un positionnement qui ne convient pas ? Toujours est-il qu’il avait la confiance de Carlos Vicens jeudi face à Lillestrøm (0-0).

Un peu moins en difficulté que face à Hoffenheim en octobre (3-0), le jeune attaquant a néanmoins encore été bougé physiquement. S’il a réussi deux ou trois fois à se retourner et à faire jouer derrière lui, il a globalement très peu pesé. Plus dommageable pour l’OL et sa confiance personnelle, il a envoyé deux frappes au-dessus, et sa tête cadrée a trouvé les gants du gardien. Sans oublier un but refusé. Le natif de Saint-Avold est resté 62 minutes sur le terrain, puis Ernest Nuamah a pris sa place.

Doit-il d’abord être utilisé sur l’aile afin de s’étoffer ?

À seulement 18 ans, Rémi Himbert doit encore s’étoffer et progresser dans plusieurs aspects du jeu. Surtout s’il se fixe au poste de numéro 9. Peut-être, au moins dans un premier temps, serait-il plus à l’aise sur un côté. En attendant, et comme d’autres après ce match, il n’a pas marqué de point, et Alejandro Gomes Rodriguez doit être impatient d’avoir une occasion à saisir lui aussi.

À l’issue de la rencontre, Carlos Vicens a expliqué pourquoi il avait titularisé l’international français U19. « Il a été malade dernièrement, il avait perdu du poids. Mais au vu de ce qu’il montrait à l’entraînement, et comme je l’ai dit mercredi, je voulais vraiment lui donner une opportunité. Il est très concentré lors des séances, il a du répondant, a insisté l’Espagnol. Les jeunes doivent être prêts à jouer. J’ai vu des bons efforts de sa part, même s’il n’a pas trouvé le bon geste dans la finition, il s’est bien battu. C’était la bonne solution par rapport au travail de finition que je le vois faire au quotidien. »