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En ce jour de match de la cinquième journée de la Ligue Europa, seul un joueur de Lillestrøm a déjà foulé la pelouse du Parc OL. Il s’agit de Ruben Gabrielsen, passé par Toulouse.

Mercredi soir, les joueurs de Lillestrøm ont fait la connaissance du Parc OL et de sa pelouse. Mais, ce n’était pas une découverte pour tout le monde. Pour Ruben Gabrielsen, ce n’était pas une première, lui qui a pu découvrir le stade sous les couleurs de Toulouse. Pour l’effectif norvégien, cette rencontre représentera donc une première expérience dans l’enceinte lyonnaise.

Pas forcément un bon souvenir pour le capitaine norvégien

Le défenseur de 34 ans avait découvert le Grand Stade le 26 janvier 2020, alors qu’il évoluait sous les couleurs du Toulouse FC, relégué cette année-là, dans une saison marquée par la Covid, et dernière saison à date de l’OL en Ligue des champions. Ce jour-là, il était titulaire lors de la 21e journée de Ligue 1. Son équipe s’était inclinée 3-0 face à l’OL, avec des réalisations de Maxwel Cornet, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi. Depuis cette rencontre, le Norvégien a poursuivi sa carrière dans plusieurs clubs, notamment à Copenhague, Austin FC et donc Lillestrøm.