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Si le Parc OL risque de sonner bien creux ce jeudi soir, le parcage visiteurs devrait lui faire du bruit. À Décines, Lillestrøm pourra compter sur un gros cortège de supporters, avec un peu moins de mille fans ayant fait le déplacement.

Il y a une semaine, Michele Kang a voulu relativiser les chiffres sortis sur la baisse de la fréquentation au Parc OL depuis le début de la saison. La présidente de l’OL avait mis en avant l’absence de grosses affiches, au contraire de la saison précédente, et cela peut s’entendre. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas avec la Ligue Europa que le club va compenser cette perte. Ce jeudi soir, l’enceinte de Décines va afficher un faible score en termes d’affluence avec 30 à 35 000 spectateurs attendus.

Un duel attendu en Norvège

Il faut dire qu’en cette fin d’année et à l’approche des fêtes, le pedigree de Lillestrøm n’a pas matière à faire déplacer les foules, surtout un jeudi soir à 21h. Quoi qu’il en soit, le club norvégien pourra, lui, se satisfaire de voir ses fans répondre présents. Pour cette première entre les deux formations, près de mille supporters de Lillestrøm sont attendus dans le parcage visiteurs du Parc OL. De quoi certainement rendre l’ambiance un peu plus chaude que prévue dans l’est lyonnais.