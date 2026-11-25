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Vainqueur pour sa première avec l’OL samedi à Lille, Carlos Vicens va connaître son premier match à Décines ce jeudi. Pour l’entraîneur espagnol, le temps de préparation de Lillestrøm est encore court.

Après Lille, et en attendant Monaco, il y a ce match contre Lillestrøm. C’est important de le gagner pour instaurer une dynamique ?

Bien sûr, l’objectif sera de gagner. C’est un match important pour nous, contre une équipe dont nous connaissons moins les joueurs. Notre attention devra donc être d’autant plus renforcée. Nous les avons analysés du mieux possible dans le temps dont nous disposions.

Comment avez-vous géré cette période avec seulement quelques jours pour préparer ce rendez-vous ?

Nous essayons d’organiser le contenu des trois journées de travail dont nous disposons de manière à montrer aux joueurs les choses que nous devons améliorer pour le prochain match, tout en intégrant un travail spécifique sur l’adversaire. Nous y ajoutons également du travail tactique sur nos grands principes de jeu, de la finition et des coups de pied arrêtés. Certains joueurs n’ont effectué que deux ou trois séances avec moi. Il faut trouver le bon dosage dans les informations que nous leur transmettons, ne pas en donner trop, mais suffisamment pour que nous soyons prêts jeudi.

« Une équipe agressive et rapide sur les ailes »

Comment jugez-vous cette équipe norvégienne ?

C’est une équipe qui n’a pas été très chanceuse dans cette compétition depuis le début de la saison, mais qui lutte pour les meilleures places dans son championnat. C’est une équipe qui joue avec des transitions très rapides. Elle est par ailleurs capable de construire depuis l’arrière, de jouer court ou de jouer directement long si nécessaire. Elle est performante sur les seconds ballons lorsqu’elle privilégie le jeu direct.

Dans les transitions, beaucoup de joueurs se projettent vers l’avant. Ils pressent haut, sans peur, et essaient de gêner la construction du jeu de leurs adversaires. Ils chercheront certainement à nous perturber dans ce domaine. Il ne faudra pas être surpris de voir, par moments, une équipe très agressive. Ils sont également très rapides sur les ailes. Lorsqu’ils évoluent en bloc médian, ils sont capables de faire mal à leurs adversaires.