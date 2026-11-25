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Apprenant à connaître Carlos Vicens depuis deux semaines, Ruben Kluivert apprécie l’impact du coach espagnol. Une énergie qui ne sera pas de trop pour ne pas tomber dans le piège de Lillestrøm, jeudi soir.

Après la victoire à Lille, avez-vous quand même eu le temps d’en apprendre plus sur Lillestrøm ?

Ruben Kluivert : Bien sûr, mais même si on a eu peu de temps entre le match de Lille et le match de demain (jeudi), on a regardé des vidéos, on a étudié cette équipe. On connaît leur force, leur faiblesse, donc on les connaît bien.

Vous apprenez à connaître Carlos Vicens depuis deux semaines. Que pouvez-vous en dire ?

L’entraîneur est très agréable. Il est venu ici avec beaucoup d’énergie et beaucoup de volonté. Il croit en l’équipe. Nous croyons en lui. Il n’a pas changé beaucoup de choses, parce que le temps est très court. Il ne veut pas tout changer directement. Il fait les choses jour après jour, et je pense que c’est bien pour l’équipe. Il a juste demandé à ce qu’on se donne à 100 %, et c’est tout.

Avez-vous eu une discussion avec lui concernant votre positionnement à venir ?

Il m’a aussi vu jouer en tant que latéral. Il est au courant de ça. On a bien discuté. Mais il sait très bien aussi que je suis disponible à n’importe quel poste, là où il veut me voir. Je vais toujours me donner à 100 %. Je lui ai dit que j’étais défenseur central. Je suis rentré en tant que latéral, mais il sait que je peux jouer partout et je donnerai toujours tout.

« Hoffenheim nous a rappelé qu’il fallait être à fond »

Il y a le match de Monaco dimanche en Ligue 1. Est-ce que c’est déjà un peu dans les têtes ?

La Ligue Europa est une grande compétition européenne. On ne doit pas sous-estimer Lillestrøm. Je pense que beaucoup de gens voient ce match comme si on les sous-estimait, mais ce n’est pas le cas. Pour nous, c’est un match très important, on doit le gagner pour se rapprocher de l’objectif qu’est le top 8.

L’année dernière, vous avez fait une saison qui s’est terminée un peu trop tôt en Ligue Europa alors que vous étiez premiers de la phase de groupes. Est-ce que ça va vous servir de leçon cette année ?

Ça va bien sûr nous aider, ça nous apprend aussi qu’il ne faut jamais sous-estimer les adversaires, c’est une compétition de bon niveau et on a remarqué d’ailleurs qu’il faut toujours être concentré. On a vu ça pour le match face à Hoffenheim où c’était un bon exemple, on a manqué de concentration et on l’a payé cash avec cette défaite.