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Retour à un format un peu plus classique pour Tant qu’il y aura des Gones. Lundi, votre émission sur l’OL est revenue sur la victoire lyonnaise à Lille pour la première de Carlos Vicens.

Après un opus consacré à la formation la semaine passée, Tant qu’il y aura des Gones a repris ses habitudes ce lundi. Autour de Razik Brikh, nous avions notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Baptiste Monveneur. Le thème central de cet opus ? La victoire de l’OL à Lille lors de la 11e journée de Ligue 1. Un succès 1 à 0 qui fait du bien à tout le groupe pour la première de Carlos Vicens.

Comme l’ont évoqué nos intervenants dans la première partie, la prestation n’était pas parfaite, mais suffisamment cohérente et solide collectivement pour se relancer en championnat. Les Rhodaniens sont maintenant quatrièmes et commencent bien ce nouveau chapitre. On a d’ailleurs pu déjà apercevoir quelques idées de l’Espagnol sur le pressing et la position axiale d’Abner avec le ballon.

Retour sur l’OL Académie avec Baptiste Monveneur

La fin de TKYDG était consacrée à un retour sur le numéro précédent avec Christian Bassila. Formé à Meyzieu, Baptiste Monveneur a notamment pu livrer son regard sur l’évolution de l’Académie.

Vous pouvez voir ou revoir Tant qu’il y aura des Gones en replay, comme déjà plus de 9200 téléspectateurs. La vidéo se trouve sur notre chaîne YouTube juste ici.

Vous pouvez également écouter TKYDG sur Spotify, Ausha, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music.