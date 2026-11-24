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Un petit nouveau. Samedi à Lille (0-1), Mads Bidstrup est devenu le 14e buteur différent pour l’OL cette saison. Une diversité appréciable quand on sait que plusieurs attaquants n’ont pas encore ouvert leur compte.

Il ne s’y attendait pas, et on a bien vu sur le moment qu’il n’était pas un habitué de ces actions. Samedi, Mads Bidstrup a permis à l’OL de remporter un match crucial à Lille (0-1). Le Danois n’est pas un grand buteur, mais sa réalisation offre trois points plus que précieux à l’équipe pour les débuts du nouvel entraîneur, Carlos Vicens. Et surtout, il entre dans la « confrérie » des Lyonnais décisif par le but.

Il est le 14e cette saison à trouver le chemin des filets. Tout en haut, on retrouve Ernest Nuamah (6) et Corentin Tolisso (4). Derrière, les réalisations rhodaniennes sont très réparties. Zachary Athekame, Pavel Šulc, Noah Nartey ou encore Loïs Openda sont à deux. On a également Khalis Merah, Felix Bacher, Keito Nakamura, Tyler Morton et Tanner Tessmann avec une unité. Sans oublier Malick Fofana (deux) et Ainsley Maitland-Niles (une), qui ont aussi contribué avant leur départ l’été dernier.

Qui sera le prochain ?

À titre de comparaison, on relevait 19 buteurs lyonnais différents en 2025-2026. Ce total pourrait être atteint, puisque Julien Duranville, Rémi Himbert, Kaïl Boudache, Abner, voire Alejandro Gomes Rodriguez n’ont pas encore ouvert leur compteur. Ce qui démontre que plutôt qu’un grand réalisateur comme Alexandre Lacazette, c’est surtout le collectif qui devra briller pour permettre au club d’atteindre ses ambitions.