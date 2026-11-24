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Après la victoire à Strasbourg, OL Lyonnes est entré dans une longue phase de trêve internationale. Pour la première fois, les Lyonnaises auront trois semaines de coupure. De quoi pousser Jonatan Giraldez à revoir ses plans.

Dix sur dix et une qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour OL Lyonnes, la semaine qui vient de s’écouler a plutôt été positive. Jonatan Giraldez regrettera forcément les deux buts encaissés contre Strasbourg, mais comme il l’a concédé après le match, la période entre les deux trêves internationales a « été d’un très haut niveau ». Comme il aime le rappeler, tout comme ses joueuses ou encore Vincent Ponsot, le club « n’a encore rien gagné » et les choses sérieuses débuteront au printemps. D’ici là, il y aura encore l’entrée en lice en Coupe de France et en Coupe LFFP, mais OL Lyonnes est bien parti dans la quête de ses objectifs.

« Couper, ça fait aussi du bien »

En attendant, c’est une longue période sans match qui attend le coach lyonnais et son staff. À la suite de la victoire sur Strasbourg, OL Lyonnes est entré dans la deuxième trêve internationale de la saison et elle va s’étirer dans le temps. Comme pour les garçons en septembre, ce ne sont pas moins de trois semaines sans championnat pour les Lyonnaises. Ce ne sera pas sans enjeux pour certaines avec une qualification à la Coupe du monde 2027 à aller chercher. « Il va y avoir un vrai influe nerveux pour ces joueuses donc ça ne sera pas du repos », a avoué le coach.

Néanmoins, cette très longue pause pousse à devoir s’adapter. Les quelques joueuses non retenues en sélection vont profiter d’un programme individuel, pas forcément sur Lyon, sur cette première semaine. « Ça va permettre de couper un peu. Il le faut aussi pour revenir concentré à 100% », a poursuivi Giraldez.

« Une vraie semaine de travail avant Nantes »

L’entraîneur espagnol avoue dans un sourire que « ce sera un peu long surtout pour un coach », mais ne voit pas que du négatif à ces trois semaines sans championnat. Misant une nouvelle fois sur les jeunes de l’Académie pour la deuxième semaine « pour reprendre le rythme, refaire du jeu », Jonatan Giraldez et son staff auront « une semaine entière » pour préparer le déplacement à Nantes, le 12 décembre. Et cela fait une vraie différence pour l’ancien du FC Barcelone.« Quand on a généralement un ou deux jours pour préparer la reprise de la Première Ligue avec des retours tardifs, on va avoir une vraie semaine de travail. » Ou voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.