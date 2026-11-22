Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Dauphin de Bourgoin avant cette journée, l’OL a manqué une belle occasion de recoller au FCBJ à Pontarlier. Battue à la dernière minute (1-0), la réserve recule à la quatrième place.

C’est un match qui va laisser de gros regrets à Gueïda Fofana. Dans le Jura, la réserve de l’OL avait une occasion en or de recoller à Bourgoin. Le club isérois, leader de la poule F, avait chuté à Feurs quelques heures avant et les Lyonnais pouvaient donc revenir à deux longueurs du FCBJ. Mission ratée puisque la formation rhodanienne s’est inclinée à Pontarlier samedi (1-0). Une défaite d’autant plus frustrante que le club jurassien a trouvé la faille à la dernière minute par Vegran.

Avec notamment Noham Kamara, pas retenu par Carlos Vicens à Lille, la réserve a tenu la cadence mais n’a pas forcément réussi à se montrer trop dangereux. Finalement, le couperet est tombé avec ce but concédé en toute fin de match.